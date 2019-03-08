Продажи начались. Названы самые популярные цвета Samsung Galaxy S10

Сеть магазинов электроники проанализировала активность пользователей в первые часы продаж новых смартфонов.

Объединённая компания "Связной | Евросеть" исследовала продажи серии Galaxy S10 в первый день, 8 марта.

По итогам первых 10 часов после старта продаж спрос на новинки вырос более чем в 2 раза по сравнению с прошлыми моделями. Самой популярной моделью стала S10+, на неё пришлось 50% продаж. 34% составила доля S10 и 16% у S10e. Самые популярные цвета у всех моделей — оникс (чёрный) и перламутр.

Серию представили 20 февраля. Минимальная стоимость S10 — 68 990 рублей, S10+ — 76 990, S10e — 56 990. S10+ в максимальной модификации на 12Гб+1Тб будет стоить 124 990 рублей.