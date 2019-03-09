Xiaomi перестанет выпускать дешёвые смартфоны

Компанию не устраивает её репутация. Она не хочет ассоциироваться с бюджетными устройствами.

Xiaomi начнёт выпускать более дорогие смартфоны. Об этом сообщил изданию TechNode руководитель компании Лей Цзюнь.

Руководству не нравится, что бренд ассоциируется с недорогой электроникой. Компания не хочет, чтобы у неё была такая репутация.

Однако топ-менеджер уточнил, что телефоны подорожают несущественно. Устройства должны быть более дорогими и интересными.

Ранее Xiaomi отделила субаренд Redmi, чтобы выпускать под ним бюджетные смартфоны. Первая модель под ним — Redmi Note 7 с камерой 48 мегапикселей за 150–200 долларов.