Вдвое дешевле Galaxy S10+. Названы цена и характеристики OnePlus 7

Компания по-прежнему выпускает смартфоны с идеальным соотношением цены и качества.

Интернет-магазин случайно рассекретил цену и характеристики OnePlus 7. Об этом сообщает GizChina.

По полученным данным, минимальная стоимость смартфона составит 569 долларов. Цена модели на старте продаж не сильно отличается от предшественников. Напомним, OnePlus 6T с минимальным объёмом памяти (6+128 ГБ) стоил 549 долларов.

Смартфон получит 6,5-дюймовый AMOLED-экран. Также указывается, что в нём будет самый быстрый в мире подэкранный сканер отпечатка пальца. На передней панели не будет вырезов, селфи-камера будет выдвижной.

OnePlus 7 будет работать на флагманском процессоре последнего поколения Snapdragon 855, за графику будет отвечать Adreno 640. Ёмкость аккумулятора составит 4000 мАч, аппарат поддержит сверхбыструю зарядку с мощностью 44 Ватт. Объём оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ, ёмкость накопителя — 128 или 256 ГБ. Смартфон будет работать на Android 9 Pie с прошивкой Oxygen OS 9, не сильно отличающейся от стоковой версии операционной системы.

Основная камера будет тройной. Ёе разрешение составит 48+20+5 МП, назначения сенсоров не сообщаются. Разрешение выдвижной селфи-камеры составит 16 МП.

Дата анонса смартфона неизвестна. Презентация OnePlus 6 состоялась 16 мая в Лондоне. Та модель со стеклянным корпусом не поддерживала беспроводную зарядку. У OnePlus 7 также её не будет по той же причине.