Как три iPhone XS. Названа цена iPad 2019

Apple готовит новый планшет, который будет позиционироваться как бюджетное устройство.

Издание Macotakara опубликовало новую информацию об iPad 2019 года.

iPad 2019 получит старый дизайн с широкими рамками и кнопкой "Домой" со сканером отпечатка пальца. Также он сохранит разъём для наушников. Устройство будет позиционироваться бюджетным, его стоимость составит 329 долларов, что составляет около 22 тысяч рублей. О размерах планшета информации нет. Ранее появились слухи, что диагональ экрана устройства увеличится с 9,7 до 10 дюймов.

iPad 2019 будет представлен вместе с обновлённым iPad mini. Дата презентации устройств не сообщается. Ближайший ивент Apple состоится в конце марта. Там будут представлены новые сервисы компании и, возможно, AirPods 2. Вероятность показа планшетов на этой презентации минимальна.

Предыдущее поколение iPad было презентовано 27 марта 2018 года. Он позиционировался планшетом для учащихся и преподавателей. Цена гаджета для школ составляла $299, для частных лиц — $399.

Ранее аналитик Минг Чи Куо в исследовательском отчёте перечислил, какие устройства выпустит Apple в 2019 году. Именно он сказал, что вместо 9,7-дюймовой версии iPad будет выпущена увеличенная — 10,2-дюймовая.