Названа самая популярная модель серии Samsung Galaxy S10

Сеть магазинов электроники исследовала продажи новой серии смартфонов в первые три дня продаж.

Объединённая компания "Связной" | "Евросеть" проанализировала продажи Samsung Galaxy S10 в своих интернет-магазинах за первые три дня после старта. Напомним, смартфоны стали доступны 8 марта.

Самой популярной моделью оказалась Galaxy S10+ — на неё пришлось 42% покупок. На втором месте Galaxy S10 с долей в 41%, на третьем — S10E с 17%. Самый популярный цвет у S10+ — белый, у S10 и S10E — чёрный.

Galaxy S10+ также лидировал в первые 10 часов продаж — 50% пришлось на них. Это самая дорогая модель из трёх. Напомним, основная и фронтальная камеры модели признаны лучшими в мире.