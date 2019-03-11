В Samsung Galaxy S10 нашли серьёзную проблему с блокировкой

Сканер лица во флагманах оказался нерабочим. Он разблокирует устройства по картинке.

Сканер лица в Samsung Galaxy S10 не отличает человека от его фотографии на экране другого устройства.

Пользователи выкладывают видео, где смартфоны серии снимают блокировку при попадании в область сканера нераспечатанной фотографии.

Это не единственная проблема. Джейн Манчун Вонг сообщила, что разблокировала смартфон брата при помощи своего лица.

I unlocked my brother's Galaxy S10+ with my face — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 9 марта 2019 г.

Зато в Galaxy S10 и S10+ интересен способ разблокировки по отпечатку пальца. Внутриэкранный ультразвуковой сканер распознаёт даже мокрый или липкий палец владельца.

Ранее стало известно, что Galaxy S10+ — самый популярный смартфон серии в России. На него пришлось 42% проданных копий за первые три дня продаж.