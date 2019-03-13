Позор или прорыв? Apple готовит революционные iPhone

Новые смартфоны Apple выйдут через полгода. Несмотря на то что до их продаж далеко, в Сети о них уже есть множество противоречивых инсайдов. Рассказываем, чего ждать от следующего поколения iPhone.

Модели

Следующей осенью Apple снова выпустит три смартфона. Они будут преемниками актуальных XS, XS Max и XR: компактный флагман, большой флагман и субфлагман со всеми нововведениями, вроде Face ID, но некоторые комплектующие окажутся бюджетными, вроде LCD-экрана вместо OLED. Назовём новые модели iPhone XI, XI Max и XIR.

Количество камер

У XI и XI Max их должно быть три, и, скорее всего, это будет главной особенностью смартфонов. Именно из-за их наличия пользователи захотят зайти в магазин и потрогать новые устройства, а предшественники этих моделей станут выглядеть архаично.

Слухи пустил инсайдер OnLeaks. Да и без сообщений авторитетных источников это логичное решение. Тройной модуль — "чёлка" 2018 года — главный тренд среди флагманов. По нему можно отличить телефон текущего года от прошлых, он делает предшественников менее актуальными. Третий сенсор, по словам аналитика Apple Минг Чжи Куо, будет широкоугольным, он позволит снимать с увеличенным углом обзора.

Каким будет дизайн тройной камеры, неизвестно. По информации OnLeaks, камеры расположатся в квадратной области, как у Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Дизайнер и инсайдер Вениамин Гескин предложил другое решение: модули разместятся горизонтально в овальной области, как у LG V40 ThinQ. Третий вариант — такой же дизайн, как у XS: вертикально стоящие сенсоры в левом верхнем углу, но уже с тремя модулями.

Что касается количества камер у преемника XR, то тут никакой конкретики. Пока можно точно сказать, что три модуля он не получит. Один будет сенсор или два, также утверждать нельзя.

Размеры

Они будут такими же, как у моделей 2018 года. Диагонали экранов iPhone XI, XI Max и XIR составят 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма. Даже если инженеры изменят размер корпуса, пользователи этого не ощутят.

Интригу сохраняет разве что толщина корпуса. Есть вероятность, что XI и XI Max получат новый, утончённый OLED-дисплей. Он потребует меньше пространства в корпусе, что позволит сделать новые смартфоны более тонкими. По другой информации, в них будут увеличенные аккумуляторы, а это потребует пространства. В общем, изменения в экстерьере возможны, но не факт, что они будут.

Корпус

Издание Bloomberg сообщило, что iPhone 2019 года внешне будут похожи на предшественников. Производитель выбрал новый цикл — эксплуатировать один дизайн в течение трёх лет. Но Apple не была бы собой, если бы не выделила новые модели среди прошлогодних. По информации Куо, следующие смартфоны получат покрытие из матового стекла.

Длина "чёлок"

В начале 2019 года прошёл слух, что "чёлки" будут уменьшены. Ради этого инженеры уменьшат разговорный динамик. Позже слух был развеян аналитиком по Apple Минг Чжи Куо: по его информации, "монобровь" останется таких же размеров, как в X и моделях 2018 года. Логично. Сама по себе "чёлка" — самый сложный элемент смартфона: на минимальной площади расположено несколько важных комплектующих. Уменьшение козырька — изменение ради изменений: в лучшем случае они не усовершенствуют смартфон, в худшем — снизят качество устройства.

Разъёмы

Фанаты iPhone мечтают о переходе на USB-C и быстрой зарядке в комплекте. Новый порт — это возможность использовать аксессуары сторонних компаний, а с более мощной зарядкой не нужно будет докупать адаптер и переходник отдельно. В этом году мечты развеяла Mac Otacara. Японское издание со ссылкой на источник в цепи поставок заверило, что в новых моделях сохранится разъём Lightning, а в коробки положат обычный адаптер на 5 Ватт. Причина простая — Apple невыгодно менять порт. Его замена повлекла бы снижение продаж аксессуаров: переходников, кабелей, адаптеров, проводных и беспроводных наушников. Напомним, компания активно зарабатывает на них.

Дисплеи

Тут всё туманно. iPhone XI и XI Max точно получат OLED. Насколько они будут лучше предшественников, неизвестно. С XIR ситуация ещё сложнее. Ранее Wall Street Journal сообщила, что поставщик LCD-экранов для Apple — Japan Display — перейдёт на производство OLED-матриц в 2020 году. Следовательно, преемник XR должен получить LCD.

Есть и другая версия. Издание Reuters в мае прошлого года сообщало, что все три смартфона перейдут на OLED. И такое решение тоже будет обоснованным. Эти экраны лучше: у них более насыщенный чёрный цвет, что позволяет сливаться с рамками, — выглядит эффектно. Особенно актуально это будет в iOS 13 с тёмной темой. К тому же Samsung Galaxy S10E, конкурент XR, получил OLED-матрицу. И по этому параметру он может выглядеть выгоднее нового конкурента из Купертино.

В общем, есть основания для обоих решений. Посмотрим, на чём в итоге остановится Apple.

Улучшенный Face ID

Сразу два авторитетных источника сообщили об апгрейде Face ID — аналитик Минг Чжи Куо и издание Bloomberg. По данным первого, инженеры сделают его более точным. Что конкретно будет улучшено, не сообщается, но пожеланий от владельцев iPhone много. Например, пользователи недовольны, что смартфоны нельзя разблокировать в горизонтальном состоянии, лёжа на диване.

Революция или нет? Что ещё мы можем увидеть в iPhone 2019 года

Поставят обновлённое "железо". Это бесспорно. Apple очень трепетно к нему относится. У компании хорошо получается делать камеры и процессоры. По этой причине модель 2016 года — iPhone 7 — снимает видео не хуже современных флагманов и работает без ограничений, запуская самые мощные и слабо оптимизированные игры.

Увеличенные аккумуляторы. В новые модели должны поставить новые батареи, с большей ёмкостью. Каким именно будет объём и насколько увеличится автономность, не сообщается. Кроме того, это значение не является ключевым. Автономность во многом зависит от оптимизации энергопотребления.

Внутриэкранный сканер отпечатка пальца. В конце 2018 года Apple запатентовала iPhone с двумя способами разблокировки — сканерами лица и отпечатка пальца. Вполне вероятно, что Apple его добавит — на рынке комплектующих уже есть ультразвуковые внутриэкранные дактилоскопии. Это позволяет разблокировать телефон мокрым или грязным пальцем. Кроме того, многие пользователи считают Face ID неудобным — опцией некомфортно пользоваться в авто и не всегда хочется поднимать телефон вертикально, чтобы разблокировать экран.

Цены

Скорее всего, Apple не увеличит стоимость новых смартфонов. Компания недовольна продажами последнего поколения и выручкой. По информации Android Shout, помимо конфликта с Китаем, одна из причин — слишком высокие цены, делающие устройства недоступными многим пользователям. Поэтому, в понимании Apple, увеличивать стоимость смартфонов сейчас — вредить себе.

Предполагаемые цены: