Рассекречены показатели производительности Huawei P30 Pro

Смартфон будет немного мощнее предшественников Mate 20 и Mate 20 Pro. Они работают на том же чипсете.

Huawei P30 Pro появился в бенчмарке Antutu за две недели до анонса. Об этом сообщает GSMArena.

В тесте на производительность смартфон набрал 286 152 балла. Это немногим больше, чем у Mate 20 и Mate 20 Pro, представленных осенью прошлого года.

Смартфон будет работать на 7-нанометровом чипе Kirin 980, объём оперативной памяти составит 6 или 8 Гбайт. Сканер отпечатка пальца разместится под экраном, диагональ дисплея составит 6,5 дюйма, края корпуса будут изогнутыми.

Анонс серии P30 состоится 26 марта в Париже. P30 Pro удивит "суперзумом", что уже подтвердил генеральный директор компании Ричард Ю.