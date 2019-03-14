Huawei P30 оказался лучше P30 Pro по двум причинам

Смартфоны представят в конце месяца. Младшей версии тоже будет чем удивить пользователей.

Слухи в Сети свидетельствуют, что Huawei P30 будет лучше, чем P30 Pro, по двум причинам.

Huawei P30 Pro vs. P30 bottom/top. Pro has no headset jack, gains IR. P30 regular has headset jack, loses IR. tooooons of pics, also of other color variants here: https://t.co/Xbint0dtxG pic.twitter.com/7hoKgUTKJ1 — Roland Quandt (@rquandt) 13 марта 2019 г.

Во-первых, 3,5-мм разъём для наушников. Его получит P30, но лишится P30 Pro. Об этом сообщил инсайдер Роланд Куан.

Во-вторых, производительность. Смартфоны протестированы в GeekBench. P30 набирает 3296 очков в одноядерном тесте и 9900 — в многоядерном, тогда как P30 Pro — 3289 и 9817 очков соответственно. Разница незначительная, однако младшая версия мощнее.

Смартфоны представят 26 марта в Париже. Оба будут работать на 7-нанометровом процессоре Kirin 970. P30 Pro точно удивит зумом. В Сети уже появились примеры фото.