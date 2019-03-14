Блогеры показали, на что способна камера Huawei P30 Pro с "суперзумом"

Новый китайский флагман представят уже в конце месяца. Вот что может его камера.

В Сети появились фотографии с неанонсированного Huawei P30 Pro, который обещает удивить качеством и возможностями камеры.

Первая галерея — с концерта, вторая — со свадьбы. В этих случаях использовался оптический зум, который должен стать сильнейшей стороной смартфона, что уже подтвердил генеральный директор компании Ричард Ю. И камера справилась: в первом случае не нарушается баланс белого, во втором — хорошо детализировано платье невесты.

Смартфон представят 26 марта в Париже. Он будет работать на 7-нанометровом чипе Kirin 980, мощность уже замерена. Объём оперативной памяти составит 6 или 8 Гб. Сканер отпечатка пальца разместится под экраном, диагональ дисплея составит 6,5 дюйма, края корпуса будут изогнутыми.