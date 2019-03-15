Сразу два iPhone 11 с тройными камерами появились на изображениях

Следующие смартфоны из Купертино будут выделяться на фоне предшественников в первую очередь числом камер.

Издание MacOtacara опубликовало рендеры 5,8 и 6,5-дюймового iPhone 11.

New report: Both 5.8" and 6.5" iPhone '11' with higher-capacity storage options will include triple camera system similar to Huawei Mate 20 Pro.



(via https://t.co/sF1Ql78ntv) pic.twitter.com/LItFPUNVbL — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 15 марта 2019 г.

По информации издания, задние панели смартфонов будут похожи на Huawei Mate 20 Pro. Тройная камера и вспышка разместятся в квадратном блоке, только он расположится не по центру, а в левом верхнем углу.

Ранее MacOtacara узнала, что эти iPhone сохранят разъём Lightning, а в коробках будут лежать обычные адаптеры на 5 Ватт. Apple невыгодно переходить на другой разъём и менять комплектацию, так как это может привести к снижению спроса на аксессуары.

Лайф уже собрал последние слухи и предположил, какими окажутся iPhone 2019 года. Напомним, Apple выпустит три смартфона, которые будут позиционироваться преемниками XS, XS Max и XR.