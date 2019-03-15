Сразу два iPhone 11 с тройными камерами появились на изображениях

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Сразу два iPhone 11 с тройными камерами появились на изображениях

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Коллаж. Фото: © Apple

Следующие смартфоны из Купертино будут выделяться на фоне предшественников в первую очередь числом камер.

Издание MacOtacara опубликовало рендеры 5,8 и 6,5-дюймового iPhone 11.

По информации издания, задние панели смартфонов будут похожи на Huawei Mate 20 Pro. Тройная камера и вспышка разместятся в квадратном блоке, только он расположится не по центру, а в левом верхнем углу.

Ранее MacOtacara узнала, что эти iPhone сохранят разъём Lightning, а в коробках будут лежать обычные адаптеры на 5 Ватт. Apple невыгодно переходить на другой разъём и менять комплектацию, так как это может привести к снижению спроса на аксессуары.

Лайф уже собрал последние слухи и предположил, какими окажутся iPhone 2019 года. Напомним, Apple выпустит три смартфона, которые будут позиционироваться преемниками XS, XS Max и XR.

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