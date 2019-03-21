Huawei P30 и P30 Pro появились на изображениях перед анонсом

Смартфоны должны удивить качеством фотографий. Скорее всего, у увеличенной версии в ней будет больше возможностей.

Инсайдер Эван Бласс опубликовал рендеры Huawei P30 и P30 Pro перед анонсом смартфонов.

Huawei P30 Pro получит экран с изогнутыми краями и каплевидный вырез. На спинке разместятся три камеры. Возможно, под светодиодной вспышкой расположится четвёртая. Вероятно, это ToF-сенсор для анализа глубины резкости. Один из сенсоров изображён квадратным. Это новый телеобъектив с 10-кратным зумом. Ранее стало известно, что в смартфоне не будет 3,5-мм разъёма.

У Huawei P30 будет плоский экран и также каплевидный вырез. На спинке расположится тройная камера, светодиодная вспышка разместится уже под сенсорами, не справа от них. Снизу расположен круглый модуль, а не квадратный, в таком случае смартфон не будет оснащён 10-кратным зумом. Зато устройство сохранит разъём для наушников.

Серию P30 представят 26 марта в Париже. Смартфоны будут работать на флагманском процессоре Kirin 980, позволившем Mate 20 и Mate 20 Pro по мощности конкурировать с iPhone XS, XS Max и XR. ранее были названы европейские цены девайсов.