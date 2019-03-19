Названы цены Huawei P30 и P30 Pro

В конце марта китайская компания представит два смартфона, которые снова удивят качеством фотографий.

Инсайдер Роланд Куанд назвал цены флагманов Huawei P30 и P30 Pro.

I was wrong earlier.

P30 128GB = 749 Euro

P30 Pro 128GB = 999 Euro

P30 Pro 256GB = 1099 Euro

Nothing definitive on the 512GB model yet. https://t.co/2S9k1eZusV — Roland Quandt (@rquandt) 18 марта 2019 г.

P30 128 ГБ = 749 евро = 54,7 тыс. рублей

P30 Pro 128 ГБ = 999 евро = 73 тыс. рублей

P30 Pro 256 ГБ = 1099 евро = 80 тыс. рублей

Должна также появиться модификация P30 Pro с 512 ГБ накопителя. Цена этой версии не сообщается. Возможно, в России цены будут такими же, в Европе также действует НДС не ниже 15%.

Смартфоны представят 26 марта. P30 получит тройную камеру, P30 Pro — четверную. Вторая модель удивит 10-кратным зумом, в Сети уже есть фотографии, сделанные этим смартфоном.

Ранее стало известно, что у P30 сохранится разъём для наушников, у P30 Pro — нет. У обоих телефонов будут изогнутые края экрана. Диагональ первого составит 6,1 дюйма, диагональ второго — 6,5 дюйма.