Беспроводная зарядка AirPower внезапно появилась на сайте Apple

Ожидается, что аксессуар наконец выйдет этой весной. Его не могли выпустить весь прошлый год из-за проблем с аппаратным обеспечением.

Журналисты MacRumors нашли страницу беспроводной зарядки Apple AirPods на австралийской версии сайта Apple.

На картинке с аксессуаром лежат только два устройства — iPhone и AirPods. Напомним, на этой неделе было представлено второе поколение беспроводных наушников с Qi. В 2017 году была выпущена рекламная картинка с тремя устройствами: iPhone, AirPods и Apple Watch.

Ранее Apple убрала с сайта все упоминания о беспроводной зарядке. Её должны были выпустить ещё в 2018 году, но не сделали этого из-за проблем с аппаратным обеспечением: аксессуар нагревался, когда на нём лежало больше одного устройства.