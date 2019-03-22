Беспроводная зарядка AirPower внезапно появилась на сайте Apple

Журналисты MacRumors нашли страницу беспроводной зарядки Apple AirPods на австралийской версии сайта Apple.
На картинке с аксессуаром лежат только два устройства — iPhone и AirPods. Напомним, на этой неделе было представлено второе поколение беспроводных наушников с Qi. В 2017 году была выпущена рекламная картинка с тремя устройствами: iPhone, AirPods и Apple Watch.
Ранее Apple убрала с сайта все упоминания о беспроводной зарядке. Её должны были выпустить ещё в 2018 году, но не сделали этого из-за проблем с аппаратным обеспечением: аксессуар нагревался, когда на нём лежало больше одного устройства.
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