Представлены AirPods 2 с поддержкой беспроводной зарядки и Siri

Компания из Купертино без презентации по-тихому добавила новые беспроводные наушники на сайт.

Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods.

Внешне они идентичны первому поколению — полностью беспроводные наушники с кейсом. На футляре расположен светодиодный индикатор, который отображает процент заряда батареи.

В новом поколении увеличили автономность аксессуаров: они работают без подзарядки на 50% дольше предшественников. Также устройства поддерживают голосового помощника Siri. С новым процессором Apple H1 качество звука будет лучше, а к устройствам наушники подключатся быстрее.

Наушники будут продаваться в двух вариантах: с футляром с поддержкой беспроводной зарядки и с обычным кейсом. Стоимость первой версии составит 13 490 рублей, второй соответственно — 16 990 рублей. Также футляр с поддержкой Qi можно будет купить отдельно — за 6590 рублей.

Apple три дня подряд выпускает новые устройства без презентации. 18 марта были анонсированы iPad Air и iPad mini, 19-го — iMac.