Apple выпустила новые, более мощные iMac

Apple выпустила обновленную линейку компьютеров iMac. Страницы устройств появились на официальном сайте.
Новые устройства удивят приростом мощности. Они получили процессоры Intel девятого поколения и новый графический ускоритель Vega. С ними iMac стали быстрее в решении повседневных и профессиональных задач.
21,5-дюймовый iMacоснащен дисплеем 4К. Он будет работать на 4-ядерном процессоре восьмого поколения. Также для него доступны 6-ядерные процессоры, обеспечивающие большой прирост производительности.
27-дюймовый iMac выпущен с дисплеем 5К. Он предлагается с 6- и 8-ядерными процессорами девятого поколения, обеспечивающими прирост производительности в 2,4 раза по сравнению с предшественником.
21,5-дюймовый iMac будет продаваться по цене от 107 990 рублей, 27-дюймовый iMac — от 152 990 рублей. Они стоят столько же, сколько и предшественники на старте продаж.
Днем ранее компания выпустила обновленные iPad Air и iPad mini. Оба поддерживают стилус Apple Pencil и работают на мощнейшем чипе A12 Bionic.
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