Apple выпустила новые, более мощные iMac

Спустя день после появления обновленных iPad компания опять же без презентации выкатила обновленные компьютеры.

Apple выпустила обновленную линейку компьютеров iMac. Страницы устройств появились на официальном сайте.

Новые устройства удивят приростом мощности. Они получили процессоры Intel девятого поколения и новый графический ускоритель Vega. С ними iMac стали быстрее в решении повседневных и профессиональных задач.

21,5-дюймовый iMacоснащен дисплеем 4К. Он будет работать на 4-ядерном процессоре восьмого поколения. Также для него доступны 6-ядерные процессоры, обеспечивающие большой прирост производительности.

27-дюймовый iMac выпущен с дисплеем 5К. Он предлагается с 6- и 8-ядерными процессорами девятого поколения, обеспечивающими прирост производительности в 2,4 раза по сравнению с предшественником.

21,5-дюймовый iMac будет продаваться по цене от 107 990 рублей, 27-дюймовый iMac — от 152 990 рублей. Они стоят столько же, сколько и предшественники на старте продаж.

Днем ранее компания выпустила обновленные iPad Air и iPad mini. Оба поддерживают стилус Apple Pencil и работают на мощнейшем чипе A12 Bionic.