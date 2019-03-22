Названы цена и дата выхода Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 5G станет доступен для покупки в Южной Корее 5 апреля. Об этом сообщает SamMobile.
В США смартфон станет доступен позже. Ранее сообщалось, что у американских ресейлеров он появится летом. В Южной Корее девайс будет стоить около 1330 долларов.
Смартфон оказался самым большим среди серии Galaxy S10 — его диагональ экрана — 6,7 дюйма, объём аккумулятора составляет 4500 мАч.
Также телефон предложит эксклюзивные возможности. К примеру, основная камера сможет снимать с эффектом размытия фона. Напомним, он был представлен вместе с другими Galaxy S10 и Galaxy Fold.
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