Названы цена и дата выхода Samsung Galaxy S10 5G

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Названы цена и дата выхода Samsung Galaxy S10 5G

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Фото: © twitter.com/AKKet

Корейский электронный гигант готовит к релизу на родине смартфон с поддержкой нового стандарта сотовой связи.

Samsung Galaxy S10 5G станет доступен для покупки в Южной Корее 5 апреля. Об этом сообщает SamMobile.

В США смартфон станет доступен позже. Ранее сообщалось, что у американских ресейлеров он появится летом. В Южной Корее девайс будет стоить около 1330 долларов.

Смартфон оказался самым большим среди серии Galaxy S10 — его диагональ экрана — 6,7 дюйма, объём аккумулятора составляет 4500 мАч.

Также телефон предложит эксклюзивные возможности. К примеру, основная камера сможет снимать с эффектом размытия фона. Напомним, он был представлен вместе с другими Galaxy S10 и Galaxy Fold.

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