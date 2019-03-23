Главный дизайнер Apple назвал секрет успеха AirPods

Джонни Айв рассказал, как в компании отнеслись к разработке экстерьера аксессуаров.

Главный дизайнер Apple Джонни Айв предположил, почему беспроводные наушники AirPods стали настолько популярными.

В первую очередь топ-менеджер сказал, что противоречивое отношение к наушникам — это нормально. По его словам, первые впечатления основываются на сложившемся понимании привычных вещей, а не с точки зрения ежедневного практического применения.

Рассказывая о сильных сторонах AirPods, Айв вспомнил, как компания Apple разрабатывала экстерьер аксессуаров.

— Мы приложили много усилий к разработке деталей, вроде громкости щелчка, раздающегося во время закрытия футляра, и на оптимизацию силы магнита в футляре. Также мы уделили много внимания процессу ориентации в правильное положение наушников, когда вы убираете их обратно в кейс. Мне очень нравятся эти детали, они вносят огромный вклад в удовольствие от использования AirPods, — сказал Айв.

На этой неделе компания выпустила второе поколение AirPods. Теперь кейс наушников поддерживает беспроводную зарядку.