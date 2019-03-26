Apple выпустила обновлённую iOS 12 с новым сервисом

В этой версии операционной системы разработчики добавили новые возможности и незначительно усовершенствовали уже имеющиеся.

Сразу после презентации новых сервисов Apple обновила операционную систему iPhone, выкатив версию iOS 12.2. В ней разработчики добавили поддержку новых сервисов.

Новые "Анимоджи"

Как и сообщалось ранее, в новой версии iOS добавлено ещё четыре движущихся смайлика: совы, жирафа, акулы и кабана.

Apple News+

Теперь пользователям iPhone доступно приложение, где собрано более 300 популярных американских журналов. Оно как раз было представлено на последней презентации компании. Получить к ним доступ можно по подписке в 9,99 доллара в месяц.

AirPlay 2 и HomeKit

С помощью этих программ пользователи смогут выводить изображение со смартфона на новейшие телевизоры от Samsung, LG и Sony. Также у них будет возможность удалённо управлять воспроизведением.

Apple незначительно улучшила и другие функции. Например, усовершенствован поиск в интернет-браузере Safari и меню "Последняя транзакция" в Apple Pay.

Чтобы установить iOS 12.2, пройдите: "Настройки" —> "Основные" —> "Обновление ПО".