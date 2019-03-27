Продажи смартфонов с беспроводной зарядкой выросли в 1,5 раза

Аналитики зафиксировали рост спроса на смартфоны с Qi. Правда, не из-за интереса к технологии, а потому что ею оснащаются все современные флагманы.

Продажи смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки в 2018 году в России выросли на 48% в штучном выражении. Об этом сообщает объединённая компания "Связной | Евросеть".

В денежном выражении рост составил 131%. Самыми популярными смартфонами в России с технологией Qi стали iPhone 8, 8 Plus, X и Samsung Galaxy S8.

За весь прошлый год было продано 2,2 миллиона смартфонов с функцией беспроводной зарядки на общую сумму более 130 миллиардов рублей. Лидером в штуках стала Apple с долей в 66% от всех проданных устройств, на втором месте расположилась Samsung c 30%, а на третьем — Huawei с 3%.

Аналитики компании считают, что рост продаж смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки не связан с повышением интереса к технологии. Они объясняют это тем, что сегодня ею оснащаются все флагманские модели.

Ранее было замечено, что покупки смартфонов по Trade-in выросли в четыре раза. Программа хорошо стимулирует продажи дорогостоящих смартфонов. Также для покупателя это способ получить новый телефон с большой скидкой.