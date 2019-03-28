Эксперты назвали лучшие смартфоны в 2019 году

"Роскачество" совместно c Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) исследовали более 300 смартфонов по различным критериям качества и назвали 10 лучших устройств.
Топ-10 лучших моделей составили 7 моделей Samsung, 2 iPhone и 1 Huawei. В топ-3 вошли Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e.
Эксперты высоко оценили ультразвуковой сканер отпечатка пальца и быструю зарядку. Также им показалась интересной обратная зарядка, с помощью которой можно подпитывать другие смартфоны и аксессуары с Qi. Лайф также протестировал S10 и S10e.
Далее в рейтинге идут Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.
Исследователи оценивали смартфоны по 20 направлениям, среди которых возможности устройства, удобство пользования, камера, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.
Телефоны Samsung эксперты назвали лидерами по таким показателям, как качество звука, ёмкость батареи, возможности телефона, качество звонков, прочность и водонепроницаемость. По качеству фото и видео лидерами стали iPhone: в тесте качества камер топ-6 заняли исключительно смартфоны Apple. Зато они провалили тест на прочность (в барабане). Исследователи рекомендуют аккуратно пользоваться этими телефонами.
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