Назван самый популярный бренд смартфонов в России

Аналитики исследовали рынок смартфонов в нашей стране и подвели итоги первого квартала 2019 года.

Honor стал самым популярным брендом смартфонов в России за первый квартал 2019 года. Об этом сообщила объединённая компания "Связной | Евросеть".

Далее, соответственно, идут Samsung и Apple. В денежном выражении лидером остался Apple. Покупатели ценят Honor за доступную цену, высокую производительность и современный дизайн, однако главным фактором роста стало начало сотрудничества с крупнейшими ретейлерами.

С января по март россияне приобрели 6,7 миллиона смартфонов на общую сумму 107 миллиардов рублей. В штучном выражении рынок вырос на 8%, в денежном выражении — на 13%.

Незначительно увеличилась и средняя стоимость смартфонов: в первом квартале 2019 года она составила 15,9 тыс. рублей, год назад — 15,2 тыс. рублей. Аналитики интернет-магазина объясняют это увеличением спроса на более дорогие модели.

Аналогичные изменения заметила группа "М.Видео-Эльдорадо". По данным этой сети магазинов, доля Honor в первом квартале составила более четверти всего рынка. Самым высоким был спрос на модели Honor 7A, 7А Pro и 8X.

Аналитики "М.Видео-Эльдорадо" объясняют рост популярности бренда по-другому. По их словам, секретом успеха компании стал гибкий подход к созданию смартфонов — она максимально адаптировала их под российский рынок.

Также эксперты более подробно исследовали ценовые сегменты. Выяснилось, что категории 10–20 и более 50 тысяч рублей в штучном выражении увеличились на 21% и 40% соответственно, а до 10 и 20–50 тысяч снизились на 3% и 4% соответственно.

Ранее был зафиксирован высокий рост популярности программы Trade-in в 2019 году. Она хорошо стимулирует продажи дорогостоящих смартфонов, что выгодно магазинам, а для покупателя это возможность получить новый телефон с большой скидкой.