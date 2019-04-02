Названы 10 самых популярных смартфонов в России

Группа магазинов электроники "М.Видео-Эльдорадо" назвала Лайфу 10 самых популярных смартфонов в России за первый квартал 2019 года.
Топ-10 выглядит так:
Honor 7A
Honor 7A Pro
Honor 8X
Samsung Galaxy J4 Plus
Honor 7C
Xiaomi Redmi 6A
Samsung Galaxy A7
Samsung Galaxy J4
Honor 8C
Honor 9 Lite
В список самых популярных смартфонов не попал ни один iPhone. И всё же, по данным аналитиков компании "Связной | Евросеть", на рынке смартфонов в России Apple остаётся лидером по прибыли.
Ранее стало известно, что бренд смартфонов Honor оказался самым популярным в России в период с января по март 2019 года. Главными факторами роста стали начало сотрудничества с крупнейшими ретейлерами и адаптация под российских покупателей.
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