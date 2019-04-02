Названы 10 самых популярных смартфонов в России

Самые высокие продажи ожидаемо оказались у доступных смартфонов Honor, Xiaomi и Samsung. Модели первого бренда показали самый высокий рост спроса. В топ не попал ни один iPhone.

Группа магазинов электроники "М.Видео-Эльдорадо" назвала Лайфу 10 самых популярных смартфонов в России за первый квартал 2019 года.

Топ-10 выглядит так:

Honor 7A

Honor 7A Pro

Honor 8X

Samsung Galaxy J4 Plus

Honor 7C

Xiaomi Redmi 6A

Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy J4

Honor 8C

Honor 9 Lite

В список самых популярных смартфонов не попал ни один iPhone. И всё же, по данным аналитиков компании "Связной | Евросеть", на рынке смартфонов в России Apple остаётся лидером по прибыли.

Ранее стало известно, что бренд смартфонов Honor оказался самым популярным в России в период с января по март 2019 года. Главными факторами роста стали начало сотрудничества с крупнейшими ретейлерами и адаптация под российских покупателей.