В iOS 13 добавят тёмную тему и новые жесты для iPad

Кажется, в обновлённой версии операционной системы больше всего внимания будет уделено её оптимизации под iPad.

Журналисты 9to5mac и разработчик Стив Троутон-Смит узнали подробности о новой iOS 13.

Журналисты нашли подтверждение, что в обновлённой версии операционной системы появится тёмная тема. Она будет работать аналогично той, что добавлена в macOS.

Особое внимание будет уделено оптимизации iOS 13 под iPad. В частности, на планшетах разработчики усовершенствуют мультиэкранный режим. Одно приложение можно будет открыть в нескольких окнах. Сами окна будут прикреплены к части экрана, но с помощью специального жеста их можно будет открепить от определённого участка и свободно перемещать по дисплею.

Также с iOS 13 iPad получат новые жесты для редактирования текста. Свайпнув тремя пальцами влево, вы отметите действие, а свайпнув тремя пальцами вправо, вернёте.

Ещё разработчики усовершенствуют отображение сайтов в Safari. Браузер спросит, в каком формате пользователь желает увидеть ресурс — в десктопной или мобильной. Некоторым юзерам неудобно пользоваться мобильной версией сайта на большом экране.

Программисты также усовершенствуют приложение почты. В новой версии письма будут разделены по категориям: маркетинг, напоминания, путешествия, неважное и прочее. Ещё появится отметка "прочесть позже", которая есть в сторонних приложениях почты, но не фирменном.

iOS 13 должны представить 3 июня в ходе конференции WWDC 2019. Американские журналисты ожидают масштабных изменений. В iOS 12 их не было, разработчики больше внимания уделили безопасности.