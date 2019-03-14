Названа дата презентации iOS 13 с большими изменениями

Компания из Купертино летом должна представить обновлённые версии операционных систем и поделиться достижениями в разных областях.

Конференция для разработчиков на операционных системах Apple WWDC 2019 пройдёт с 3 по 7 июня. Об этом сообщает The Verge.

Скорее всего, на ней компания покажет обновлённые версии операционных систем, в частности — iOS 13. Журналисты ожидают в ней ряд серьёзных изменений. Одним из нововведений будет тёмная тема.

Также компания расскажет о своих достижениях в сфере искусственного интеллекта, дополненной реальности, здоровье, фитнесе и прочих направлениях. Приглашённые специалисты проведут ряд семинаров и практических занятий.

Весенняя презентация Apple состоится 25 марта. На ней купертиновцы покажут новые сервисы, в частности — стриминговый, который должен будет конкурировать с Netflix.