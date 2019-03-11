Названа дата следующей презентации Apple

Компания традиционно рассекретила дату, время и место презентации в пригласительных открытках.

Презентация Apple состоится 25 марта в Театре Стива Джобса. Об этом сообщила компания в пригласительных открытках для журналистов.

"Please join us for an Apple special event at the Steve Jobs Theater in Cupertino.



March 25, 2019

10:00 a.m." pic.twitter.com/qV03MNB5dd — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 11 марта 2019 г.

Мероприятие пройдёт в 10 часов ровно по местному времени, или в 20:00 по Москве. На нём компания покажет ряд новых сервисов, включая стриминговый, где предложит пользователям фильмы и сериалы, в частности, собственного производства.

Есть минимальная вероятность, что компания покажет и новые устройства. Это могут быть AirPods 2, iPad или AirPower. Ранее стало известно, что новый планшет компании получит старый дизайн с кнопкой "Домой".