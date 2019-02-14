Apple представит собственный стриминговый сервис в апреле

Компания из Купертино разместит фильмы, сериалы и телешоу на собственной платформе.

Apple собирается представить собственный стриминговый сервис в апреле этого года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Многие компании уже согласились сотрудничать с Apple и размещать на новой площадке свой контент: фильмы, сериалы, шоу. Среди них оказались Starz, CBS, и Viacom.

Netflix не торопится сотрудничать с Apple. Компанию смущают финансовые условия. Ожидается, что Apple будет предоставлять услуги по подписке, в таком случае 30% дохода с контента Netflix получит компания из Купертино.

Apple активно пробует развиваться в новых направлениях, и это выходит не всегда удачно. Ранее автопилот компании был признан худшим в мире. С ним водителю приходится перехватывать управление в среднем каждую милю.