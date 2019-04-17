Уязвимость Internet Explorer угрожает даже тем, кто им не пользуется

Эксперт заметил, что хакеры взламывают компьютеры с помощью "программы для скачивания браузеров".

Исследователь в области информационной безопасности Джон Пейдж рассказал об уязвимости в Internet Explorer, позволяющей красть данные даже юзеров, не использующих браузер. Об этом сообщает Mashable.

Большинство современных браузеров не поддерживает расширения типа MHT, поэтому они открываются в Internet Explorer. Хакеры отправляют вредоносные файлы или ссылки по почте или в мессенджерах. При открытии на компьютер устанавливается вредоносное программное обеспечение.

Уязвимость может использоваться для слежки за пользователями или кражи локальных данных. Microsoft пока не отреагировала на слова Пейджа.

Ранее в Windows 10 нашли очередную уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить контроль над компьютером. Для взлома хакеры используют бэкдор — тип вирусов для получения удалённого управления десктопом. Вначале на устройстве запускается файл формата .exe, а затем устанавливается вредоносное программное обеспечение.