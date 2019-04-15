В Windows 10 обнаружили новую уязвимость

С её помощью хакеры могут удалённо управлять компьютером. При этом вирус может загрузиться незаметно.

Лаборатория Касперского нашла в Windows 10 очередную уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить контроль над компьютером. Об этом сообщает РИА "Новости".

Компания уже сообщила Microsoft о найденной уязвимости. Для взлома злоумышленники используют бэкдор — тип вирусов для получения удалённого управления десктопом. Вначале на устройстве запускается файл формата .exe, а затем устанавливается вредоносное программное обеспечение.

Этот вирус разработан на легитимном компоненте Windows PowerShell. Это позволяет злоумышленникам обходить стандартные механизмы защиты.

Ранее Лайф разобрал главные недостатки Windows. Среди них есть объяснение большому количеству ошибок и уязвимостей. Также мы вспомнили самые известные вирусы, от которых было трудно избавиться.