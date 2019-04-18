Новые iPhone получат скрытую фронтальную камеру

Ожидается, что компания из Купертино откажется от "чёлки" и удивит нас новым дизайнерским решением.

В этом году Apple усовершенствует фронтальную камеру iPhone в плане и качества, и расположения. Об этом сообщает аналитик Мини Чжи Куо.

По его словам, разрешение передней камеры увеличится с 8 до 12 мегапикселей для более качественных селфи. Помимо этого, будет использоваться новое покрытие, чтобы встроить фронтальную камеру в экран.

Также Apple серьёзно усовершенствует основные камеры смартфонов. Куо уверен, что две флагманские модели получат тройные модули. Напомним, в 2018 году компания также усовершенствовала камеры, поставив модули с увеличенными мегапикселями, чтобы они пропускали больше света.

Аналитик уверен, что камеры станут сильнейшими сторонами новых iPhone. Ранее Лайф собрал все слухи и на их основании предположил, какими будут новые смартфоны Apple.