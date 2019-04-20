Макеты новых iPhone подтвердили слухи о новом дизайне

Судя по ним, внешне телефоны будут ждать незначительные изменения. На них будет разве что другая камера. Но не всё так просто.

Инсайдер Вениамин Гескин опубликовал макеты iPhone 2019 года, которые подтвердили слухи насчёт дизайна моделей. Они предназначены для создателей чехлов.

Это 5,8- и 6,5-дюймовый смартфоны. На задней панели у них расположится тройная камера в квадратном блоке.

Спереди новые iPhone не будут отличаться от предшественников. "Чёлки" того же размера, та же рамка с гранями одинаковой толщины по бокам, сверху (за исключением выреза) и снизу.

Впрочем, сверху смартфоны могут ждать изменения. Чехлы не закрывают переднюю панель, поэтому на макетах здесь можно изобразить что угодно, это не повлияет на конечный результат. Ранее аналитик Мини Чжи Куо сообщил, что фронтальная камера будет скрыта под стеклом экрана.

По имеющейся информации, в новом поколении Apple поставит на качество камеры. Изменения коснутся не только количества модулей.