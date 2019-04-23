Huawei P30 Pro уличили в отправке данных пользователей в Китай

Процесс проходит в фоновом режиме. Не нужно открывать фирменные сервисы, чтобы конфиденциальная информация отправилась на серверы Китая.

Ресурс OCWorkbench уличил флагман Huawei P30 Pro в отправке данных пользователей на китайские серверы.

Смартфон обрабатывает поисковые запросы и отправляет их через программное обеспечение, работающее в фоновом режиме. То есть для отправки конфиденциальной информации не нужно открывать фирменные приложения компании.

Помимо поисковых запросов P30 Pro может отправить и пользовательские данные. Один из серверов, на которые поступает информация, принадлежит отделу сетевой безопасности Китая.

P30 Pro пользуется большой популярностью в России. Почти половина продаж серии P30 в первую неделю приходится на него. Ретейлер отмечает трёхкратный рост продаж относительно серии P20.