Спрос на Huawei P30 втрое выше, чем у предшественников

Судя по данным российского ретейлера, интерес к смартфонам линейки P растёт. Лидер, естественно, флагман с 50-кратным зумом.

Объединённая компания "Связной | Евросеть" подвела итоги первой недели продаж серии смартфонов Huawei P30. Спрос на P30 Lite, P30 и P30 Pro втрое превысил показатели P20 Lite, P20 и P20 Pro за аналогичный период.

Самая большая доля у P30 Pro — 46%, на втором месте — P30 Lite с 33% и на последнем месте P30 — 21%. РЗ0 Pro чаще всего берут в цвете северное сияние, у P30 Lite самый популярный цвет — градиент.

Смартфоны доступны в покупке в России с 13 апреля. Флагманы интересны качеством съёмки. Сильнейшие стороны P30 Pro — фотовозможности в условиях недостаточной освещённости и 50-кратный зум.

Ранее Huawei P30 Pro испытали на прочность. Выяснилось, что его стеклянное покрытие сложно поцарапать, а корпус погнуть, но экран желтеет под действием огня.