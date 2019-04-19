Huawei с лучшей камерой в мире испытали на прочность

Смартфон поцарапали, погнули и подожгли. Выяснилось, что его вполне можно носить в кармане с ключами, а корпус сложно погнуть, но экран желтеет под действием огня.

Блогер JerryRigEverything проверил на прочность корпус Huawei P30 Pro, самого совершенного смартфона компании. И девайс частично прошёл краш-тест.

В первую очередь блогер проверил стекло, защищающее экран и заднюю панель от царапин. Выяснилось, что повредить его достаточно сложно, — смартфон можно спокойно носить в кармане с ключами.

Также смартфон не удалось сломать пополам. Корпус лишь погнулся под давлением и вернулся в прежнюю форму, как только давление снизилось.

А вот алюминиевую рамку получилось повредить легко. Любой металлический предмет оставляет на ней царапины, а ножом можно даже срезать стружку. Хрупким оказалось и стекло над камерой. Также блогер подпалил P30 Pro зажигалкой. В итоге на OLED-дисплее осталось жёлтое пятно.

Камера Huawei P30 Pro признана лучшей в мире по версии DxO Mark наравне с Samsung Galaxy S10 5G. Её сильнейшая сторона — зум: 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой.

Выбираем дорогой флагман: Huawei P30 Pro или Samsung Galaxy S10+