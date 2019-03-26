Выбираем дорогой флагман: Huawei P30 Pro или Samsung Galaxy S10+

26 марта будет представлен Huawei P30 Pro, который удивит возможностями камеры. Его главный конкурент по цене и набору возможностей — Samsung Galaxy S10+. Лайф разобрался в ключевых преимуществах и недостатках обоих смартфонов. Никаких характеристик и номеров процессоров, только пользовательский опыт.

Камера

Если вам важно качество снимков, ваш выбор — P30 Pro. В прошлом году компания Huawei стала неоспоримым лидером по качеству мобильной фотографии, тогда как Galaxy S10+ в 2019-м по этому показателю лишь приблизился к конкуренту, но даже не догнал.

Сильнейшая сторона флагманов компании — ночной режим. В нём камера снимает по принципу HDR: делает несколько фотографий с разными значениями динамического диапазона и накладывает друг на друга. Включив его в настройках камеры, вы получите снимки высочайшего качества: деталей очень много, цвета насыщенные, с множеством оттенков, шумов почти нет.

В этом году компания вряд ли сдаст позиции. Эксклюзивная особенность P30 Pro — 10-кратный зум. Качество снимков при наличии этой возможности уже показало: при съёмке концерта с многократным увеличением выходят кадры с высокой детализацией и малым количеством шумов.

Велика вероятность увидеть также более качественные снимки в портретном и ночном режимах. Рядом со вспышкой на флагмане расположится ToF-сенсор — для анализа фокусного расстояния, а это больше деталей и лучше размытие фона.

Впрочем, не всё так однозначно. При всех достоинствах недостаток камер Huawei — сложность управления. Вам нужно хорошо изучить настройки, чтобы начать использовать их сильные стороны, иначе они разочаруют. К примеру, ночные фото в обычном режиме съёмки уже не так хороши, а искусственный интеллект может нарушать баланс белого, его желательно вообще отключить.

С этой точки зрения камера Galaxy S10+ выгоднее, хотя качество получаемых фото не настолько высоко. Чтобы получить максимум, на что она способна, нужно просто достать телефон и нажать на затвор — и в любых условиях получаются достойные снимки. Чтобы фотографировать ночью, не нужно включать отдельный режим. Мы уже протестировали камеру Galaxy S10, она такая же, с ней смартфон ничем особенным не удивляет, но и не разочаровывает.

В общем, перед выбором необходимо расставить приоритеты: если вы хотите лучшую камеру в мире и согласны детально разбираться в настройках, ваш выбор — P30 Pro, не хотите знать ничего, кроме спуска затвора, и согласны на камеру попроще — берите S10+.

Оболочка

Здесь единоличный лидер — Samsung One UI: эта модель более эстетичная, современная и продуманная. Сильнейшая сторона прошивки — анимационные эффекты, с которыми приятно просто набирать текст и лазить по настройкам.

Интерфейс One UI проработан гораздо лучше. Он выполнен так, чтобы пользователь задействовал только нижнюю часть экрана. Удобно при пользовании 6,5-дюймовой "лопатой", комфортно управлять одной рукой.

В этой прошивке переработано меню настроек, оно интуитивно понятнее, проще найти нужный раздел. Лучше продумана шторка уведомлений — включить и отключить тёмную тему можно в ней, не нужно заходить в настройки. У конкурента она активируется в разделе "Батарея".

Huawei Emotion UI когда-то считалась одной из самых прогрессивных оболочек, но сейчас она не соответствует времени и нуждается в радикальной переработке.

Первый неприятный момент — дизайн. В нём, в отличие от One UI, нет единства. Если судить по иконкам, то это скрещённые iOS и Android, дизайн пиктограмм над клавиатурой также отталкивает, оформление приложения "Камера" интуитивно непонятное.

Второй неудобный момент — ползунки громкости. EMUI сохранила худшую особенность чистого Android: нажав на качельку громкости, вы сможете отрегулировать только мультимедиа, а звонки, уведомления и вызовы — только в разделе настроек.

Впрочем, у этой оболочки есть свои плюсы. К примеру, она поддерживает жесты костяшками пальцев. После их освоения пользоваться смартфоном становится удобнее. Например, горизонтальное движение — это разделение экрана, а чтобы сделать скриншот нужной области, достаточно обозначить её, проведя костяшкой.

В общем, если вам нужен удобный и лаконичный Android, ваш выбор — One UI. EMUI, на первый взгляд, кажется интересной, но ряд моментов портит общее впечатление.

Вырезы

Samsung предлагает "дырявый" экран с селфи-камерой, стоящей отдельно от верхней рамки, у P30 Pro — классический для 2019 года каплевидный вырез. И здесь силы абсолютно равны.

Единственный смысл "дырявых" дисплеев — полное игнорирование вырезов сверху. В остальном смартфоны не становятся лучше: видео воспроизводится в соотношениях сторон 16:9, по краям остаются чёрные полосы, а игры растягиваются, только когда камера не закрывает важный элемент интерфейса. Так, на Galaxy S10+ PUBG воспроизводится не на весь экран с чёрной полосой возле селфи-камеры, а Assassin’s Creed Rebellion и Asphalt 9 — на весь.

Если у вас нет фанатичной неприязни к вырезам, капля не доставит вам неудобств. Она занимает очень мало места на передней панели смартфона и не мешает отображению пиктограмм в верхнем баре. Если всё же вы хотите ровный верх экрана, можно включить чёрную полосу в настройках.

Оформление передней панели — исключительно дело вкуса. Оба решения актуальны в 2019 году, оба дают одинаковый пользовательский опыт, поэтому спокойно можно брать то, что вам больше по душе. Выбрав один из девайсов, вы вряд ли чего-то лишитесь.

Другие моменты

Размеры. Смартфоны будут почти одинаковыми. У Galaxy S10+ диагональ экрана 6,4 дюйма, у P30 Pro — 6,5 дюйма, у обоих скруглённые края экрана, что делает их компактнее.

Автономность. Скорее всего, она будет примерно одинаковой. Демонстрируя P20 Pro и Mate 20 Pro, Huawei делала акцент на больших объёмах аккумуляторов, но смартфоны держались без подзарядки не больше суток. Похожая история с Galaxy S10+: несмотря на 4000 мАч и заявленную интеллектуальную регулировку энергопотребления, смартфон живёт сутки.

Фронтальная камера. Тут пока ничего не известно. Селфи-камера — слабое место флагманов Huawei, но новые смартфоны для того и нужны, чтобы исправлять ошибки предшественников. Правда, перепрыгнуть конкурента будет трудно. Фронтальная камера — сильная сторона Galaxy S10+. Важная особенность — наличие второго сенсора для анализа фокусного расстояния: размытие получается более качественным — детализация объектов на фоне снижается по мере отдаления от камеры, а в сложных участках (вроде распущенных волос) ошибок возникает меньше.

Сканер отпечатка пальца. В Galaxy S10+ стоит ультразвуковой датчик, распознающий отпечаток мокрого, липкого или грязного пальца. Каким будет сканер в P30 Pro, до сих пор неизвестно: если ультразвуковой, то тут силы равны, если оптический, то в этом случае флагман окажется менее удобным.

Изогнутые края экрана. Они будут и у P30 Pro, и у Galaxy S10+. Этот элемент кажется эстетичным до того момента, как вы начнёте пользоваться смартфоном. С ним вы обречены на случайные нажатия при попытке достать пальцем до противоположной стороны экрана.

Звук. Galaxy S10+ сохранил разъём 3,5 мм для наушников, в P30 Pro его не будет. Аналогично Mate 20 Pro, нижний динамик расположится в разъёме USB-C. Как это скажется на качестве и громкости звука — неизвестно.