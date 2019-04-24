Названа самая популярная электроника в России

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Названа самая популярная электроника в России

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Рейтинги в штучном и денежном выражении возглавили смартфоны. Среди них устройства Honor и прошлогодний Samsung с тройной камерой. Но больше всего растёт спрос на носимую электронику.

Объединённая компания "Связной | Евросеть" проанализировала продажи в своих интернет-магазинах за первый квартал 2019 года.

5 самых популярных товаров в штучном выражении:

  1. Honor 7A
  2. Jinga Simple F200n
  3. Honor 7A Pro
  4. Honor 8X
  5. Samsung Galaxy A7 (2018)

5 самых популярных товаров в денежном выражении:

  1. Honor 8X
  2. Samsung Galaxy A7 (2018)
  3. iPhone X 64Гб
  4. iPhone XR 64Гб
  5. iPhone 7 32Гб

В период с января по март самым быстрорастущим стал сегмент носимых устройств. В штучном выражении продажи увеличились на 54%, в денежном — на 59%. На втором месте по росту спроса находится аудиотехника, на третьем — игровые приставки.

Ранее стало известно, что смартфоны бренда Honor стали самыми популярными в России за первый квартал текущего года. Лайф разобрался в расстановке сил на мобильном рынке.

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