Названа самая популярная электроника в России

Объединённая компания "Связной | Евросеть" проанализировала продажи в своих интернет-магазинах за первый квартал 2019 года.
5 самых популярных товаров в штучном выражении:
- Honor 7A
- Jinga Simple F200n
- Honor 7A Pro
- Honor 8X
- Samsung Galaxy A7 (2018)
5 самых популярных товаров в денежном выражении:
- Honor 8X
- Samsung Galaxy A7 (2018)
- iPhone X 64Гб
- iPhone XR 64Гб
- iPhone 7 32Гб
В период с января по март самым быстрорастущим стал сегмент носимых устройств. В штучном выражении продажи увеличились на 54%, в денежном — на 59%. На втором месте по росту спроса находится аудиотехника, на третьем — игровые приставки.
Ранее стало известно, что смартфоны бренда Honor стали самыми популярными в России за первый квартал текущего года. Лайф разобрался в расстановке сил на мобильном рынке.
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