Honor популярнее iPhone. Вся правда о продажах смартфонов в России

Ретейлеры озвучили отчёты по продажам смартфонов в России за первый квартал 2019 года. Разбираемся в расстановке сил компаний и основных трендах индустрии.

Сколько платят за смартфоны в России

Несмотря на изменения в расстановке сил брендов, среди ценовых сегментов пропорции остаются теми же: по данным группы "М.Видео — Эльдорадо", самые популярные смартфоны в первом квартале 2019 года — из сегмента до 10 тысяч рублей, на втором месте — 10–20 тысяч, на третьем — 20–50 тысяч и на четвёртом — выше 50 тысяч.

Аналогичное положение и в топ-10 самых популярных смартфонов. Среди них девять моделей из первого и второго сегментов и только один, Samsung Galaxy A7, из уровня 20–50 тысяч рублей (сейчас он продаётся по акции за 19 тысяч рублей).

Средняя стоимость смартфона в России, по данным аналитиков "Связной | Евросеть", составляет 15,9 тысячи рублей, год назад она составляла 15,2 тысячи. У "М.Видео — Эльдорадо" показатели чуть разнятся — в среднем смартфон в России стоит 16 500 рублей, число продаж смартфонов увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Дорогие смартфоны в России набирают популярность. Рост средней стоимости "Связной | Евросеть" и "М.Видео — Эльдорадо" объясняют серьёзным повышением спроса на модели среднего и флагманского сегментов. Больше всего спрос на смартфоны увеличился именно на самые дорогие модели, от 50 тысяч рублей. Клиенты могут взять их в кредит или рассрочку, а также по программе Trade-In сдать старый телефон и получить скидку на новый.

В частности, большую долю флагманских смартфонов заняли Samsung Galaxy S10. Известно, что число предзаказов оказалось в 2,5 раза больше, чем на Samsung Galaxy S9 в прошлом году, и в 3,5 раза больше, чем на Galaxy S8 в 2017 году.

Новый лидер — Honor

С таким положением мобильного рынка популярность Honor объясняется элементарно: бренд как раз делает основную ставку на первые два ценовых уровня: в каждом из них компания выпустила по несколько моделей с выгодным соотношением цены и характеристик.

Аналитики "М.Видео — Эльдорадо" называют главной причиной роста бренда гибкость: он подстроился именно под запросы местных покупателей. Исследователи компании "Связной | Евросеть" называют главным фактором прогресса начало сотрудничества с крупнейшими ресейлерами. Кроме того, успеху Honor поспособствовали и другие факторы:

— Агрессивное продвижение. В 2018 году Huawei и Honor чаще всех появлялись в рекламе. На стендах в городах и метро, на баннерах в Интернете, на преролах на "Ютубе" — модели этого бренда были абсолютно везде. Важно, что компаниям было чем привлекать: они делали ставку на эксклюзивные возможности вроде искусственного интеллекта камеры и ночного режима съёмки — первый бесполезен, второй хорош только во флагманах, а в бюджетниках стоит для красоты, и тем не менее возможности примагничивали покупателей.

— Оригинальный дизайн. Huawei и Honor сочетают трендовые решения с эксклюзивными элементами. Так, смартфоны предлагают "чёлку" или каплевидный вырез с градиентным корпусом, тренд на которые задал P20 Pro. Сенсоры камеры могут располагаться вертикально, аналогично большинству моделей, но не в одном блоке, как у задавшего тренд iPhone X, а отдельно друг от друга, как у Honor 8X или 10 Lite.

Популярность бренда полностью оправданна: компания действительно генерирует смартфоны с очень выгодным соотношением цены и характеристик, а также исключительными особенностями. Хит осени 2018 года Honor 8X, стоя меньше 20 тысяч, предлагал экран с высокими яркостью, разрешением и плотностью пикселей, а Honor Play и Honor 10, не будучи флагманами, выходили с топовым процессором Kirin 970, позволяющим работать без ограничений.

У Apple всё в порядке

Положение компании на российском рынке хорошо отражает её приоритеты. Среди самых популярных брендов в штучном выражении она идёт на третьем месте, в топ-10 самых популярных смартфонов нет ни одного iPhone, а по прибыли Apple — номер один.

В Купертино никогда не пытались быть первыми по числу продаж смартфонов, там менеджеры думают исключительно о прибыли и с первого поколения iPhone стараются извлекать максимум выгоды с каждой продажи.

Стать первыми по числу продаж — верный способ повысить узнаваемость бренда и закрепиться среди лидеров индустрии. Логично, что к этому стремится недавно ставший известным Honor: без популярности не получится извлекать максимум прибыли с флагманов. Apple же — самый узнаваемый и престижный бренд смартфонов, естественно, компании незачем стремиться к лидерству по числу продаж.

Зато есть стимул больше зарабатывать с каждого смартфона. По данным IHS Markit, наценка на смартфоны за последние годы снизилась, и тем не менее компания лучше всего зарабатывает с продажи каждого смартфона. Отчасти это объясняется популярностью iPhone во флагманском сегменте — по данным "М.Видео — Эльдорадо", в категории от 50 тысяч рублей и дороже самая большая доля, как и ожидалось, у смартфонов Apple.

Лучше всего компания зарабатывает на гигабайтах. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple закупает микросхемы по тарифу 25 центов за гигабайт, а если пересчитать с цены на смартфоны, то компания берёт с покупателей по 78 центов за гигабайт — почти втрое больше. Аналогичная история была с iPhone X — модификация на 256 Гб приносила компании операционной прибыли на 107 долларов больше, чем версия на 64 Гб.

Основные тренды мобильного рынка

Смартфоны начального уровня решают. Эти модели не попадают на рекламные стенды, и тем не менее их выпуск — единственный способ для Android-производителя подняться в топ по продажам.

Бренд Samsung всё ещё актуален. С развитием Honor и Xiaomi в корейцев стали меньше верить, до 2018 года компания откровенно паразитировала на неприязни к китайской электронике. И тем не менее среди топ-10 самых популярных моделей есть три её смартфона, один из которых — самый дорогой в рейтинге.

Самая ожесточённая борьба идёт в начальном и среднебюджетном сегментах. Это наиболее популярные уровни, логично, что производители выпускают большинство моделей именно в них. Samsung расширяет линейку Galaxy A именно для повышения конкурентоспособности здесь. Невозможно предсказать, удержит ли Honor лидерство и перехватит ли его Samsung — борьба слишком ожесточённая.

А вот в сегменте 20–50 тысяч её почти нет. В топ-10 самых популярных смартфонов попал Galaxy A7 (2018). В январе 2019 года он подешевел с 27 до 22 тысяч рублей, возможно, это и спровоцировало рост продаж. Важно, что прямых конкурентов по цене у него минимум: хит лета Honor 10 и андеграундный Asus ZenFone 5. Есть Pocophone F1, но это нишевое устройство.