Honor популярнее iPhone. Вся правда о продажах смартфонов в России

Honor популярнее iPhone. Вся правда о продажах смартфонов в России

Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons// Huawei/Samsung/Apple Inc

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Ретейлеры озвучили отчёты по продажам смартфонов в России за первый квартал 2019 года. Разбираемся в расстановке сил компаний и основных трендах индустрии.

Сколько платят за смартфоны в России

<p>Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович</p>

Несмотря на изменения в расстановке сил брендов, среди ценовых сегментов пропорции остаются теми же: по данным группы "М.Видео — Эльдорадо", самые популярные смартфоны в первом квартале 2019 года — из сегмента до 10 тысяч рублей, на втором месте — 10–20 тысяч, на третьем — 20–50 тысяч и на четвёртом — выше 50 тысяч.

Аналогичное положение и в топ-10 самых популярных смартфонов. Среди них девять моделей из первого и второго сегментов и только один, Samsung Galaxy A7, из уровня 20–50 тысяч рублей (сейчас он продаётся по акции за 19 тысяч рублей).

Средняя стоимость смартфона в России, по данным аналитиков "Связной | Евросеть", составляет 15,9 тысячи рублей, год назад она составляла 15,2 тысячи. У "М.Видео — Эльдорадо" показатели чуть разнятся — в среднем смартфон в России стоит 16 500 рублей, число продаж смартфонов увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Дорогие смартфоны в России набирают популярность. Рост средней стоимости "Связной | Евросеть" и "М.Видео — Эльдорадо" объясняют серьёзным повышением спроса на модели среднего и флагманского сегментов. Больше всего спрос на смартфоны увеличился именно на самые дорогие модели, от 50 тысяч рублей. Клиенты могут взять их в кредит или рассрочку, а также по программе Trade-In сдать старый телефон и получить скидку на новый.

В частности, большую долю флагманских смартфонов заняли Samsung Galaxy S10. Известно, что число предзаказов оказалось в 2,5 раза больше, чем на Samsung Galaxy S9 в прошлом году, и в 3,5 раза больше, чем на Galaxy S8 в 2017 году.

Новый лидер — Honor

<p><strong>Фото © </strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UC6CF6-JPuqVITSP4mTQRRyw" target="_blank"><strong>Honor Россия</strong></a></p>

С таким положением мобильного рынка популярность Honor объясняется элементарно: бренд как раз делает основную ставку на первые два ценовых уровня: в каждом из них компания выпустила по несколько моделей с выгодным соотношением цены и характеристик.

Аналитики "М.Видео — Эльдорадо" называют главной причиной роста бренда гибкость: он подстроился именно под запросы местных покупателей. Исследователи компании "Связной | Евросеть" называют главным фактором прогресса начало сотрудничества с крупнейшими ресейлерами. Кроме того, успеху Honor поспособствовали и другие факторы:

— Агрессивное продвижение. В 2018 году Huawei и Honor чаще всех появлялись в рекламе. На стендах в городах и метро, на баннерах в Интернете, на преролах на "Ютубе" — модели этого бренда были абсолютно везде. Важно, что компаниям было чем привлекать: они делали ставку на эксклюзивные возможности вроде искусственного интеллекта камеры и ночного режима съёмки — первый бесполезен, второй хорош только во флагманах, а в бюджетниках стоит для красоты, и тем не менее возможности примагничивали покупателей.

— Оригинальный дизайн. Huawei и Honor сочетают трендовые решения с эксклюзивными элементами. Так, смартфоны предлагают "чёлку" или каплевидный вырез с градиентным корпусом, тренд на которые задал P20 Pro. Сенсоры камеры могут располагаться вертикально, аналогично большинству моделей, но не в одном блоке, как у задавшего тренд iPhone X, а отдельно друг от друга, как у Honor 8X или 10 Lite.

Популярность бренда полностью оправданна: компания действительно генерирует смартфоны с очень выгодным соотношением цены и характеристик, а также исключительными особенностями. Хит осени 2018 года Honor 8X, стоя меньше 20 тысяч, предлагал экран с высокими яркостью, разрешением и плотностью пикселей, а Honor Play и Honor 10, не будучи флагманами, выходили с топовым процессором Kirin 970, позволяющим работать без ограничений.

У Apple всё в порядке

<p>Фото © РИА Новости / Александр Гальперин</p>

Положение компании на российском рынке хорошо отражает её приоритеты. Среди самых популярных брендов в штучном выражении она идёт на третьем месте, в топ-10 самых популярных смартфонов нет ни одного iPhone, а по прибыли Apple — номер один.

В Купертино никогда не пытались быть первыми по числу продаж смартфонов, там менеджеры думают исключительно о прибыли и с первого поколения iPhone стараются извлекать максимум выгоды с каждой продажи.

Стать первыми по числу продаж — верный способ повысить узнаваемость бренда и закрепиться среди лидеров индустрии. Логично, что к этому стремится недавно ставший известным Honor: без популярности не получится извлекать максимум прибыли с флагманов. Apple же — самый узнаваемый и престижный бренд смартфонов, естественно, компании незачем стремиться к лидерству по числу продаж.

Зато есть стимул больше зарабатывать с каждого смартфона. По данным IHS Markit, наценка на смартфоны за последние годы снизилась, и тем не менее компания лучше всего зарабатывает с продажи каждого смартфона. Отчасти это объясняется популярностью iPhone во флагманском сегменте — по данным "М.Видео — Эльдорадо", в категории от 50 тысяч рублей и дороже самая большая доля, как и ожидалось, у смартфонов Apple.

Лучше всего компания зарабатывает на гигабайтах. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple закупает микросхемы по тарифу 25 центов за гигабайт, а если пересчитать с цены на смартфоны, то компания берёт с покупателей по 78 центов за гигабайт — почти втрое больше. Аналогичная история была с iPhone X — модификация на 256 Гб приносила компании операционной прибыли на 107 долларов больше, чем версия на 64 Гб.

Основные тренды мобильного рынка

<p>Фото © РИА Новости / Рамиль Ситдиков</p>

Смартфоны начального уровня решают. Эти модели не попадают на рекламные стенды, и тем не менее их выпуск — единственный способ для Android-производителя подняться в топ по продажам.

Бренд Samsung всё ещё актуален. С развитием Honor и Xiaomi в корейцев стали меньше верить, до 2018 года компания откровенно паразитировала на неприязни к китайской электронике. И тем не менее среди топ-10 самых популярных моделей есть три её смартфона, один из которых — самый дорогой в рейтинге.

Самая ожесточённая борьба идёт в начальном и среднебюджетном сегментах. Это наиболее популярные уровни, логично, что производители выпускают большинство моделей именно в них. Samsung расширяет линейку Galaxy A именно для повышения конкурентоспособности здесь. Невозможно предсказать, удержит ли Honor лидерство и перехватит ли его Samsung — борьба слишком ожесточённая.

А вот в сегменте 20–50 тысяч её почти нет. В топ-10 самых популярных смартфонов попал Galaxy A7 (2018). В январе 2019 года он подешевел с 27 до 22 тысяч рублей, возможно, это и спровоцировало рост продаж. Важно, что прямых конкурентов по цене у него минимум: хит лета Honor 10 и андеграундный Asus ZenFone 5. Есть Pocophone F1, но это нишевое устройство.

Автор:
ДМ
Денис Марков
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