Смартфон с нюансами. Плюсы и минусы пятикамерной Nokia 9

Западные медиа негативно высказываются о флагмане HMD, а пользователи жалуются на баги. Компания попыталась всё исправить, но только ухудшила положение. Недавно в Сети появился ролик, как смартфон разблокируют жвачкой. Разбираем, что это за смартфон.

Nokia 9 PureView — самый долгожданный смартфон компании. Слухи о таинственном пятикамерном аппарате появляются с осени прошлого года, а фанаты банально ждут, когда компания выпустит полноценный флагман на Android.

Презентация состоялась на MWC 2019. Естественно, в аппарате производитель поставил на возможности камеры. А помимо этого он интересен неплохим уровнем защиты от воды и пыли — IP67, поддержкой беспроводной зарядки, а также pOLED-экраном с высочайшим разрешением QHD+, как у Samsung Galaxy S10. Короче, судя по характеристикам, полноценный флагман.

Зачем столько камер?

Первый вопрос при знакомстве с телефоном. Как ни странно, среди них нет ни популярного в этом году ультраширокого модуля, ни телеобъектива. Это три чёрно-белых и два цветных сенсора, а снимают они одновременно. Первые собирают детали, вторые — цвета, и все полученные ими данные отображаются на одном фото.

Чтобы получить снимок в формате HDR, камере нужно сделать несколько одинаковых фото. Идея инженеров Nokia — чтобы каждый снимок был создан по принципу HDR: каждая камера делает по одному кадру, а алгоритмы склеивают их. Получается одно фото с большим количеством деталей и расширенным динамическим диапазоном — это минимум затемнённых участков в кадре.

Фишка смартфона — постфокусировка. На готовом снимке можно переносить фокус с одного объекта на другой, а также регулировать степень размытости фона. Вторая функция не устраивает революцию мобильной фотографии: похожей возможностью — Depth Control — в последних iPhone гордится Apple.

Пожалуй, эффект боке — сильнейшая сторона камеры. Размытие усиливается равномерно по мере отдаления от объекта на переднем плане, детализация предметов на фоне снижается при отдалении камеры. Объект на переднем плане также размывается качественно — алгоритмы не ошибаются даже в сложных участках, таких как волосы.

Впрочем, Nokia не совершила революцию, подобную Huawei в прошлом году. Снимки получаются не лучше, чем у смартфонов, фотографирующих на один сенсор.

Не всё так просто

Пользование Nokia 9 усложняет особенность камеры. После съёмки фотографии в галерее обрабатываются как минимум пять секунд, а в некоторых случаях процесс может продлиться до минуты. Алгоритмам нужно много времени, чтобы склеить несколько снимков.

Лучше всего здесь делать снимки в формате RAW, который предусматривает ручную постобработку. Здесь пользователям предоставлена возможность дорабатывать их в сторонних редакторах — вроде Google Photo и Lightroom. В них можно отредактировать снимки до идеального состояния, детализация и цветопередача останутся на высочайшем уровне. В общем, чисто гиковская тема.

А много кто из пользователей станет заморачиваться с фоторедакторами? Обычный юзер хочет просто спустить затвор и получить качественный снимок или воспользоваться редактором с уже готовыми эффектами вроде Retrica. У Nokia 9 PureView при таком сценарии пользования качественные фотографии получаются через раз. Да и снимки через стандартное приложение будут заметно менее качественными, чем с Google Photo или Lightroom. Это касается не только динамического диапазона, но и банально детализации.

Тревожные звонки

Если недоработки по части оптимизации камер объясняются сложной технологией, то работу с привычными программами оправдать нельзя. Стандартное приложение камеры оказалось слабо проработанным. Оно здесь нетипично медленное. Переключение одного режима на другой может занимать несколько секунд.

Приложение камеры перестаёт работать также при слабом уровне заряда, а в некоторых случаях вообще выходит из строя. Пользователи сообщали в отзывах на сайте ретейлеров, когда приложение намертво переставало запускаться.

Беда с разблокировкой

Смартфон получил много внимания после видео в "Твиттере", когда его разблокировали жвачкой. Это спровоцировало обновление программного обеспечения с устранением багов и исправлением работы сканера отпечатка пальца. Апдейт спровоцировал новую, более опасную ошибку — аппарат оказался уязвим к взлому.

Но и без разблокировки жвачкой сканер отпечатка пальца раскритиковали почти все, кто купил смартфон, оставил о нём отзыв и к кому он попал на обзор. В первую очередь неудобным кажется расположение сканера — он размещён выше обычного, почти по середине экрана, тянуться до него не всем удобно. Впрочем, это вкусовщина.

Кроме того, датчик оказался очень привередливым. При разблокировке часто просит повторить попытку или сильнее приложить палец к экрану. Именно этот момент разработчики хотели исправить, сделав его более чувствительным, но только усугубили ситуацию.

Плюсы смартфона

Экран и оболочка. Флагманский OLED-дисплей с разрешением QHD+ обеспечивает чёткой картинкой с насыщенными цветами и широкими углами обзора: при отклонении смартфона назад контрастность цветов не снизится. Чистый Android — это быстрая работа операционной системы, минимум лишних приложений среди предустановленных и самые оперативные обновления. Устройства Nokia одними из первых получают свежие версии Android.

— За прошедшие с момента старта две-три недели мы видим спокойный спрос на устройство со стороны поклонников бренда. Скорее всего, спрос сохранится на том же уровне и в дальнейшем, — сказал Лайфу руководитель департамента "Мобильная техника" в группе "М.Видео I Эльдорадо" Владимир Чайка.

Умеренный спрос связывается с отсутствием авторитета компании во флагманском сегменте.

— Основной ассортимент смартфонов от Nokia приходится на бюджетный и средний ценовой сегмент, — продолжил Чайка. — В то время как Nokia 9 играет в верхнем сегменте, где очень сильные конкуренты. Поэтому бренду необходимо прежде всего зарекомендовать себя игроком премиум-сегмента.

Каков итог?

Широкие грани рамки сверху и снизу, а также прошлогодний чип Snapdragon 845 — не недостатки. Первый момент может понравиться пользователям — Samsung Galaxy A7 с такой эргономикой пользуется огромной популярностью в России. А второй никак не повлияет на работу устройства — его мощности в паре с 6 ГБ оперативной памяти хватит ещё как минимум на два года работы без ограничений.

Выбрав этот смартфон, пользователь в первую очередь будет ждать качественной работы камеры. Задумка инженеров понятна, и было бы странно критиковать их за инициативу изменить мобильную фотографию. Но их идею испортила сырое программное обеспечение: в приложении камеры обнаружилось множество багов, оно работает медленно, и процесс создания фотографий не приносит удовольствия.

Выпуском пентакамерного смартфона Nokia, очевидно, хотела удивить. Получился гиковский девайс для тех, кто любит экспериментировать с фотографией. Возможно, ряд обновлений софта исправят ситуацию.