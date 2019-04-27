Названы главные особенности iPhone XR 2019 года

Смартфон будет более привлекательным в плане качества камер, также в нём незначительно изменится эргономика.

Журналисты PhoneArena получили ряд деталей об обновлённом iPhone XR. Изменения точно коснутся камер и экстерьера смартфона.

Устройство получит двойную основную камеру, как у XS. Это будут основной сенсор и телеобъектив для увеличения кадра без потери качества. Разрешение основной камеры составит 12+12 мегапикселей.

Разрешение фронтальной камеры также составит 12 мегапикселей. У XR, как у XS и XS Max, оно составляет 7 мегапикселей. Ранее сообщалось, что в новом поколении Apple серьёзно улучшит селфи-камеры.

Теперь к эргономике. Самым заметным изменением станет рычажок беззвучного режима: он окажется круглым, а не прямоугольным, и будет двигаться вертикально, как в iPad, а не горизонтально, как во всех iPhone.

Напомним, флагманские iPhone 2019 года получат тройные основные камеры с ультрашироким сенсором. Они расположатся в квадратном блоке. Велика вероятность, что они получат функцию реверсивной зарядки, а в комплекте будет лежать новый, более быстрый адаптер питания.