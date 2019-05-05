Убийца хейтеров. Почему iPhone XR закрыл рты критикам

Смартфон с одной камерой, толстым корпусом и широкой рамкой был самым критикуемым среди последнего поколения смартфонов Apple. Вскоре он стал самым продаваемым, а недавно стало известно, что XR — самый популярный айфон в США по итогам второго финансового квартала 2019 года. В других странах ситуация похожая: ранее аналитики Kantar сообщали, что iPhone XR наиболее популярный смартфон компании в Великобритании. Лайф разобрался, в чём секрет успеха устройства.

Новое лучше старого

iPhone 7, 8 и XR были самыми критикуемыми смартфонами Apple своего поколения. Общая претензия к ним — отсутствие инноваций на фоне предыдущих поколений. Якобы зачем выпускать ещё один смартфон, если есть всё ещё ликвидный предшественник? Apple даже сняла с производства iPhone X, чтобы обеспечить себя более высокими продажами XR.

Так размышляют аналитики, журналисты, блогеры и те, кто внимательно следит за индустрией смартфонов. Однако доля такой аудитории от общего числа незначительна. Среднестатистический покупатель смотрит на смартфоны с другого угла: не относительно конкурентов, выпущенных в один год, и предыдущего поколения, а относительно своего старого устройства. Он меняет телефон раз в четыре года, а в течение этого интервала забывает о смартфонах и не знает, по каким законам живёт мобильный рынок.

Для таких людей "новый айфон" — выбор по умолчанию, без изучения характеристик и возможностей. В их глазах последний смартфон Apple всегда смотрится более внушительно, чем предшественник, и лучше взять его. Кроме того, относительно смартфонов, которым три года и больше, любое новое устройство будет вызывать вау-эффект. Производительность, скорость работы, качество экрана и звука в любом случае будут гораздо лучше, а большего порой и не надо.

Перспективный ценовой сегмент

Выпустив iPhone X и перевернув представление о дизайне смартфона, Apple одновременно поставила себя в тупик. Аппарат с революционным внешним видом пробил потолок в $1 тысячу. Это не могло не сказаться на продажах компании: прибыль с одной проданной копии увеличилась, но число продаж снизилось. Компании более важно второе, она не стремится быть лидером по числу продаж, но сохранять баланс между одним и другим необходимо.

Снижение продаж айфонов особенно заметно в Китае. По данным аналитиков и ретейлеров, местные производители воспользовались шансом и представили массу смартфонов за $500–800, на которые активно переходят пользователи айфонов и не лишаются никаких возможностей. Apple обязана была расширить охват аудитории выпуском относительно недорогого устройства и одновременно не сделать шаг назад. Так, в 2018 году вышли и преемники X с завышенным ценником, и конкурент Android-флагманам за более адекватные $750.

Актуальные фишки

Купив XR, пользователь не будет чувствовать себя брошенным. Выпустив смартфон на четверть дешевле основного, компания сохранила в нём основные фишки более дорогой модели. Чувство, что купленный аппарат соответствует времени, никуда не денется.

В нём стоят те же фронтальная и основная камеры, что в XS и XS Max. Вторая лишена вспомогательного модуля, но также интересна оптикой с увеличенным углом обзора, увеличенными пикселями, которые пропускают больше света, и программной фичей Depth Control. Функция позволяет регулировать степень размытости фона на готовом снимке. Также в нём стоит 7-нанометровый чип A12 Bionic. Всё это — плюсы XS и XS Max, их же можно найти и в XR.

В противовес XR предлагает LCD-экран без 3D Touch, менее надёжную влагозащиту IP67 — у XS и XS Max влагозащита IP68, и одну камеру. Но, идя на компромисс, выгоднее выпустить смартфон со всеми новыми возможностями, но обеднённый по другим характеристикам. Так он будет смотреться более современным и привлекательным.

Свои сильные стороны

Впрочем, смартфон с одной камерой и широкой рамкой смотрится ликвидно даже на фоне более престижных собратьев. Достоинство XR — автономность. В этом плане он лучший среди доступных на рынке айфонов, некогда лидер по этому показателю 8 Plus сместился на второе место.

С момента выпуска iPhone 6 это было одной из слабейших сторон смартфонов Apple. "Яблоководы", некогда смеявшиеся над адептами Android-устройств, породнились с розетками. XR решил проблему тех, кто хотел смартфон с достойной автономностью и не желал уходить с iOS. Заряда аккумулятора при активном пользовании хватает на сутки, после рабочего дня у вас точно останется 20% заряда и доставать из сумки пауэрбанк по дороге домой вряд ли придётся.

Агрессивное продвижение

Даже если отбросить размышления о политике Apple и трендах рынка смартфонов, популярность XR была очевидна — его как никого другого активно продвигали с помощью рекламы и акций в магазинах.

В Японии, взяв смартфон в рассрочку на два года, пользователи заплатят на $100 меньше заявленной цены, в США пользователям активно рассылались рекламные письма, а XR было наиболее выгодно брать по программе Trade In, когда клиент получает скидку на новый смартфон, сдав старый. В общем, обновиться на XR было наиболее выгодно.

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Успехом iPhone XR маркетологи из Купертино в очередной раз показали, что знают потребности покупателей даже лучше их самих. В который раз самый критикуемый продукт становится самым популярным.

На старте продаж AirPods вызвали массу негодования — сейчас они считаются самыми стильными беспроводными наушниками. С Phone XR ситуация не столь яркая, но похожая — в глазах пользователей из подобия дешёвому Android с урезанным набором функций он стал самым выгодным айфоном по соотношению цены и качества.