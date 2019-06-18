Круче, чем AirPods. Что могут беспроводные наушники AKG Y100 и N200

Компания AKG выпустила ряд новых беспроводных наушников. Лайф протестировал две модели — Y100 и N200.

AKG Y100

Внешне аксессуары совершенно не выделяются. Это типичные наушники с соединительным проводом — с шейным ободом, на затычки надеваются амбушюры. В комплекте идёт несколько пар, можно подобрать наиболее подходящие по размеру.

Пульт управления находится не на проводе, как у Beats X, а на обруче на левом блоке. Первое время некомфортно, но со временем привыкаешь. На нём расположены кнопки питания и регулировки громкости. Чтобы сделать громче, нужно нажать на дальнюю клавишу, тише — на ближнюю.

Блоки на шейном ободе нетипично большие. Хорошо это или плохо, зависит от ваших задач. Для пользования в городе, наверное, лучше присмотреться к другой модели, блоки слишком бросаются в глаза. Для бега же это плюс. Центр тяжести оказывается на обруче, а не капельках, — так меньше вероятность, что аксессуары выпадут из ушей.

AKG Y100 поддерживают кодек AAC, что обеспечивает высоким качеством звука при потоковом режиме воспроизведения музыки. Впрочем, звук в наушниках — эфемерное понятие. Предпочтения пользователя зависят от многих факторов, в частности, от того, какие модели он использовал ранее.

Мы сравнили три пары наушников — AKG Y100, AKG N200 и Beats X. Включили пять одних и тех же треков с каждой гарнитурой. Y100 оказался лучше Beats X и хуже N200. Наушники воспроизводят басы лучше аксессуаров Apple, но в N200 звук чище, а басы ещё чуть лучше. Также звук можно отрегулировать, если производитель смартфона предусмотрел это. В iPhone так можно сделать в настройках в разделе "Музыка".

Особенность AKG Y100 — технология Ambient Aware для контроля уровня звука окружающей среды. Рядом с пультом управления на ребре обруча расположена ещё одна кнопка. Нажав на неё, вы начнёте лучше слышать, что происходит вокруг. Нажмите ещё раз — и воспроизведение музыки вернётся в прежнее состояние. Технология поддерживается не только на смартфонах Samsung, но и на всех устройствах.

Ещё одна фишка наушников — технология Multipoint, позволяющая подключить аксессуары сразу к двум устройствам. Вы сможете слушать музыку на планшете и принимать вызовы со смартфона.

Компания AKG Y100 сотрудничает с Samsung. Её ассортимент размещён на сайте корейского производителя, а в комплекте с Galaxy S10 идут её проводные наушники. Тем не менее гарнитура Y100 не поддерживается приложением Galaxy Wearable. Оно предустанавливается для распознавания и подключения носимой электроники без открытия раздела Bluetooth, расширенных настроек и управления аксессуаром. Получается, пользователи Samsung не привилегированы, как в случае с Galaxy Buds. Подключить наушники можно только через раздел Bluetooth, расширенные настройки звука недоступны.

Качество Bluetooth-соединения хорошее. У Galaxy Buds в определённых местах были помехи, здесь у нас соединение не прерывалось ни разу. Радиус действия большой. Даже если отойти на 100 метров, музыка продолжит воспроизводиться без помех.

От одной подзарядки наушники проработают 8 часов. Если выключать гарнитуру, пока вы ей не пользуетесь, энергии хватит на целый день. Гарнитура заряжается проводным путём через разъём micro USB. В комплекте идёт только кабель, позаботьтесь о том, чтобы дома был адаптер с портом USB 3.0. Поддерживается быстрая зарядка — после 15 минут с подключённым кабелем будет обеспечен один час работы.

В итоге у AKG получились наушники со спорными решениями по части эргономики, хорошим звуком и интересными фишками. Устройства стоят 7,5 тысячи рублей, и эту цену они полностью оправдывают. Звук в них на порядок качественнее, чем в хитовых AirPods за 12,5 тысячи рублей.

AKG N200

Главное отличие эргономики этой гарнитуры от Y100 — отсутствие шейного обруча. На них есть просто тонкий провод для соединения наушников и пульта управления. Так он меньше бросается в глаза, что важно, когда на тебе нет верхней одежды. Сам кабель тканевый, тактильные ощущения приятнее, чем от контакта с проводом с резиновым покрытием.

Впрочем, отсутствие обруча доставляет и неудобства. Если вставить только один наушник в ухо, центр тяжести будет на нём. Создастся ощущение, что он вот-вот выпадет, а гарнитура упадёт на пол. В общем, неудобно слушать музыку только через один наушник.

На головках наушников стоят специальные крепления для лучшей фиксации в ухе. Они миниатюрны и почти не заметны. Снять их нельзя. В Beats X в комплекте идут две пары таких креплений, чтобы пользователь выбрал подходящие. Возможно, стоящие в AKG N200 крепления по размеру вам не подойдут. Перед покупкой лучше примерить наушники в магазине.

Это не лучший способ крепления наушников. На спортивных аксессуарах обычно бывают либо заушные крепления, либо прищепка. Этого у N200 нет. Зато есть стяжка провода сзади. Пригодится, если вы не хотите, чтобы провод болтался.

В общем, внешне AKG N200 смотрятся эффектно и оригинально, но оказываются непрактичными. Ради пользования ими придётся пойти на перечисленные выше компромиссы.

А идти на них стоит ещё и ради звука. Здесь поддерживаются кодеки aptX и ААС, что обеспечивает передачей звука по Bluetooth без потери качества. Как уже сказано ранее, мы сравнили три пары беспроводных наушников — AKG Y100, AKG N200 и Beats X. Включили пять одних и тех же треков с каждой гарнитурой. N200 оказались лучшими.

Автономность высокая. N200, как и Y100, работают до восьми часов без подзарядки. Если отключать наушники, пока музыка не воспроизводится, заряда хватит на весь день. Время работы без подзаряда — важный показатель для беспроводных наушников без кейса, как у полностью беспроводных. Их сложно подзарядить в дороге. У N200 с этим нет проблем. Гарнитура заряжается через micro-USB, в комплекте лежит только кабель, адаптер надо брать отдельно.

Сопряжение здесь хуже, чем у Y100. Во-первых, по нашим ощущениям, радиус действия меньше. Во-вторых, здесь могут появляться помехи при передаче звука как с Samsung, так и с других смартфонов. Но ситуация не критична, как было с Gear IconX.

Наушники не поддерживаются предустановленным приложением Samsung Galaxy Wearable. Как и в смартфонах сторонних производителей, они подключаются только в настройках в разделе Bluetooth, на экран не выводится уведомление. Расширенные настройки (вроде регулировки частот) пользователям Samsung также недоступны.

Что мы получаем в итоге? AKG N200 — наушники с отличным звуком и необычным дизайном. В плане эргономики всё неоднозначно, смотрите в зависимости от сценариев пользования.

Цену в 10 тысяч рублей они полностью оправдывают. Столько же стоят Beats X. И они же безнадёжно отстают от N200 по качеству звука — эта гарнитура плохо воспроизводит низкие частоты.

С другой стороны, N200 не хватает фишки вроде возможности подключения двух устройств одновременно и контроля уровня звука окружающей среды. Подобные возможности сделали бы их ещё более привлекательными.

Почему наушники AKG сравнивались с Beats X? Из беспроводных наушников у нас под рукой были только они. Мы сказали, что эта гарнитура уступает обоим AKG по звуку, зато у аксессуаров Apple самая бескомпромиссная эргономика, с которой не возникает проблем при любом сценарии пользования. Чего не скажешь о Y100 и N200, с которыми приходится идти на компромиссы.

Можно ли сказать, что Y100 и N200 перевернули сегмент беспроводных наушников? Нет. Можно ли считать их качественными аксессуарами, оправдывающими свои ценники? Определённо, да.