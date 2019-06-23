Настоящая зависимость. Почему пользователи iPhone не могут перейти на Android
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Аудитория айфонов преданна производителю не столько за счёт симпатии, сколько за счёт привычек, выработанных в процессе пользования мобильным устройством из Купертино.
Дайте владельцу айфона Android-смартфон. Скорее всего, он пожалуется на сложность операционной системы и отсутствие привычных сервисов. В этом и преимущество Apple. Как мы уже говорили, "яблочная" аудитория выбирает продукцию из ассортимента одного бренда, а не нескольких, поэтому прошлогодние iPhone 8 и 8 Plus — в топе самых популярных смартфонов. Этому способствует ряд факторов.
Простота iOS
В начале 2010-х годов основными недостатками Android на фоне iOS считались множество лагов, неэстетичность и сложность интерфейса. Операционная система Apple работала с ограничениями, но доставляла меньше проблем из-за простоты и стабильности.
К 2019 году большинство минусов если не устранились, то были сведены к минимуму. В статичном состоянии сохранился только один, последний. Android стал стабильнее, внешне эстетичнее, но он по-прежнему сложнее iOS. Из-за этого зелёный робот в глазах владельца айфона смотрится чем-то непонятным и инородным.
По каждому параметру есть десятки настроек, что чуждо пользователям айфонов. Им гарантированно будет лень настраивать насыщенность экрана и баланс белого, шторку уведомлений, разрешение и соотношение сторон фотографий. Идеальный кейс: достал смартфон и пользуешься, не зная, что и как в нём можно регулировать. В айфонах можно настраивать меню виджетов (свайп вправо на главной странице рабочего стола), но большинство их владельцев даже не знают об этом.
Кроме того, в Android больше команд. Да, для одних пользователей смартфон функциональнее, для других эти команды лишние, это просто делает смартфон сложнее. К примеру, на Samsung, если удерживать палец на рабочем столе, откроется меню настроек экрана, где можно менять сетку и размер иконок. У пользователя айфона это вызовет скорее стресс и удивление из-за наличия непонятной функции, а не радость из-за возможности кастомизации.
Единство стиля и внимание к эстетике
Помимо простоты iOS по-прежнему смотрится эстетичнее Android. На зелёном роботе — иконки приложений разных форм, если не поставить одинаковые подложки вручную. На iOS не только одинаковая форма иконок, но и логотипы на них выполнены в похожем стиле и с соблюдением всех правил.
Это касается также и интерфейса приложений. На WWDC 2019 Apple показала усовершенствованные карты и конкретно панорамы. Посмотрите на них и на отображение дебетовой карты в Apple Pay: два приложения — абсолютно идентичного дизайна вплоть до занимаемой площади панорамой и платёжной картой.
Это касается и сторонних приложений из App Store. Для разработки приложений на операционных системах Apple или Google программисты получают гайдлайны. На iOS — более жёсткие требования к оформлению интерфейса, поэтому сторонние программы выполнены в стиле iOS, на Android же всё не так строго, поэтому внешне приложения сильно отличаются друг от друга, получается хаотично.
iOS — самая плавная операционная система, что делает пользование ею ещё приятнее. На ней набирать текст удобнее всего. А упрощают процесс лупа и трекпад.
В операционной системе Apple самые удобные жесты. Android в плане удобства далек от iOS: там либо панель Android с тремя кнопками заменена тремя свайпами вверх по центру, слева и справа, либо же снизу размещена кнопка "Назад", то есть полноценно реализовать жесты не получилось. На прошивках MIUI и EMUI жесты максимально похожи на те, что в айфонах, но отклик сенсоров гораздо ниже, нет уверенности, что всё пойдёт должным образом с первого раза. Короче, в плане комфорта пользования iOS — на порядок впереди.
Сервисы
В устройствах Apple предустановленные приложения не просто занимают место на накопителе и засоряют рабочий стол. Ими активно пользуются.
Как пример — мессенджер FaceTime. Типичный случай. У пользователей Apple это основной способ общения по видеосвязи. При переходе на Android пользователю приходится искать альтернативные мессенджеры, и они работают хуже. В Telegram и WhatsApp качество видеосвязи ниже. Кроме того, собеседники с айфонами также сидят в FaceTime, и общение в другом приложении доставит им неудобства. Раньше альтернативой был Skype, к 2019 году его популярность сильно снизилась.
Связка iPhone — Mac
Экосистема Apple — лучшая в индустрии технологий. Пользуясь iPhone, iPad и MacBook, вы фактически работаете с одним и тем же устройством. Прежде всего это касается фирменных сервисов. Текущая страница в Safari на смартфоне открывается одним кликом на ноутбуке — просто нажмите на иконку браузера слева внизу. Заметки, вызовы, карты — всё работает подобным образом.
Важный момент — передача данных. Нажмите на Mac правую кнопку мыши или двумя пальцами на тачпад, пройдите: "Импорт с iPhone" —> "Снять фото". Сделайте снимок — и он мгновенно передастся на компьютер. Аналогичным способом через смартфон можно отсканировать документ, и он в следующую секунду окажется на десктопе. Именно так работает связка айфона и Mac — оба устройства полностью раскрываются именно при работе друг с другом.
Пользоваться Mac и смартфоном на Android уже сложнее. В этом случае, чтобы передать файлы беспроводным путём, надо загрузить их в облако с мобильного устройства и выгрузить с десктопа. Такой способ отнимает время и доставляет неудобства. Можно передать проводным путём, но для этого нужно установить необходимое приложение на смартфон и компьютер, а потом создать аккаунт в нём и в системе производителя вашего Android-смартфона. Пользователи, любящие простоту, не станут этим заниматься.
Доступность сервисных центров и аксессуаров
Это тот случай, когда купить "яблочный" смартфон действительно рациональнее. После покупки в течение двух лет смартфоны обслуживаются по гарантии. Сервисные центры Apple найти проще всего: их больше, чем для других брендов, комплектующие — доступнее. Есть авторизованные и неавторизованные центры.
С аксессуарами между айфонами и Android-смартфонами уже не такая пропасть, как в начале 2010-х, когда чехол для устройств на зелёном роботе найти было крайне трудно. Тем не менее ассортимент чехлов гораздо богаче. Плёнки, стёкла и прочие аксессуары для защиты корпуса найти для смартфона из Купертино по-прежнему проще.
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Пользовательский интерфейс iOS радикально отличается от конкурентов. Чтобы уйти с неё на Android, пользователь должен быть готов, что первое время будет ощущать неудобства. Придётся привыкать к новой платформе, а такая возможность есть не всегда. К примеру, покупка может быть экстренной из-за серьёзной поломки или потери старого смартфона, а он нужен для работы.
В этом плане у Apple сильное преимущество над брендами Android-смартфонов. Сменить оболочку — не проблема. Операционную систему — уже сложнее. Такой расклад даёт компании из Купертино право игнорировать тренды и идти своим путём.
А бренды Android-устройств могут дальше хвастаться новыми функциями и соответствием трендам мобильного рынка. Пользователи айфонов об этом, скорее всего, даже не узнают и продолжат пользоваться смартфоном с кнопкой спереди, зато на родной операционной системе.
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