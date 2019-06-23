Настоящая зависимость. Почему пользователи iPhone не могут перейти на Android

Владельцам устройств на iOS неудобны аппараты на Android. Лайф разбирался, почему именно их отталкивают все смартфоны, кроме "яблочных".

Аудитория айфонов преданна производителю не столько за счёт симпатии, сколько за счёт привычек, выработанных в процессе пользования мобильным устройством из Купертино.

Дайте владельцу айфона Android-смартфон. Скорее всего, он пожалуется на сложность операционной системы и отсутствие привычных сервисов. В этом и преимущество Apple. Как мы уже говорили, "яблочная" аудитория выбирает продукцию из ассортимента одного бренда, а не нескольких, поэтому прошлогодние iPhone 8 и 8 Plus — в топе самых популярных смартфонов. Этому способствует ряд факторов.

Простота iOS

В начале 2010-х годов основными недостатками Android на фоне iOS считались множество лагов, неэстетичность и сложность интерфейса. Операционная система Apple работала с ограничениями, но доставляла меньше проблем из-за простоты и стабильности.

К 2019 году большинство минусов если не устранились, то были сведены к минимуму. В статичном состоянии сохранился только один, последний. Android стал стабильнее, внешне эстетичнее, но он по-прежнему сложнее iOS. Из-за этого зелёный робот в глазах владельца айфона смотрится чем-то непонятным и инородным.

По каждому параметру есть десятки настроек, что чуждо пользователям айфонов. Им гарантированно будет лень настраивать насыщенность экрана и баланс белого, шторку уведомлений, разрешение и соотношение сторон фотографий. Идеальный кейс: достал смартфон и пользуешься, не зная, что и как в нём можно регулировать. В айфонах можно настраивать меню виджетов (свайп вправо на главной странице рабочего стола), но большинство их владельцев даже не знают об этом.

Кроме того, в Android больше команд. Да, для одних пользователей смартфон функциональнее, для других эти команды лишние, это просто делает смартфон сложнее. К примеру, на Samsung, если удерживать палец на рабочем столе, откроется меню настроек экрана, где можно менять сетку и размер иконок. У пользователя айфона это вызовет скорее стресс и удивление из-за наличия непонятной функции, а не радость из-за возможности кастомизации.

Единство стиля и внимание к эстетике

Помимо простоты iOS по-прежнему смотрится эстетичнее Android. На зелёном роботе — иконки приложений разных форм, если не поставить одинаковые подложки вручную. На iOS не только одинаковая форма иконок, но и логотипы на них выполнены в похожем стиле и с соблюдением всех правил.

Это касается также и интерфейса приложений. На WWDC 2019 Apple показала усовершенствованные карты и конкретно панорамы. Посмотрите на них и на отображение дебетовой карты в Apple Pay: два приложения — абсолютно идентичного дизайна вплоть до занимаемой площади панорамой и платёжной картой.

Это касается и сторонних приложений из App Store. Для разработки приложений на операционных системах Apple или Google программисты получают гайдлайны. На iOS — более жёсткие требования к оформлению интерфейса, поэтому сторонние программы выполнены в стиле iOS, на Android же всё не так строго, поэтому внешне приложения сильно отличаются друг от друга, получается хаотично.

iOS — самая плавная операционная система, что делает пользование ею ещё приятнее. На ней набирать текст удобнее всего. А упрощают процесс лупа и трекпад.

В операционной системе Apple самые удобные жесты. Android в плане удобства далек от iOS: там либо панель Android с тремя кнопками заменена тремя свайпами вверх по центру, слева и справа, либо же снизу размещена кнопка "Назад", то есть полноценно реализовать жесты не получилось. На прошивках MIUI и EMUI жесты максимально похожи на те, что в айфонах, но отклик сенсоров гораздо ниже, нет уверенности, что всё пойдёт должным образом с первого раза. Короче, в плане комфорта пользования iOS — на порядок впереди.

Сервисы

В устройствах Apple предустановленные приложения не просто занимают место на накопителе и засоряют рабочий стол. Ими активно пользуются.

Как пример — мессенджер FaceTime. Типичный случай. У пользователей Apple это основной способ общения по видеосвязи. При переходе на Android пользователю приходится искать альтернативные мессенджеры, и они работают хуже. В Telegram и WhatsApp качество видеосвязи ниже. Кроме того, собеседники с айфонами также сидят в FaceTime, и общение в другом приложении доставит им неудобства. Раньше альтернативой был Skype, к 2019 году его популярность сильно снизилась.

Связка iPhone — Mac

Экосистема Apple — лучшая в индустрии технологий. Пользуясь iPhone, iPad и MacBook, вы фактически работаете с одним и тем же устройством. Прежде всего это касается фирменных сервисов. Текущая страница в Safari на смартфоне открывается одним кликом на ноутбуке — просто нажмите на иконку браузера слева внизу. Заметки, вызовы, карты — всё работает подобным образом.

Важный момент — передача данных. Нажмите на Mac правую кнопку мыши или двумя пальцами на тачпад, пройдите: "Импорт с iPhone" —> "Снять фото". Сделайте снимок — и он мгновенно передастся на компьютер. Аналогичным способом через смартфон можно отсканировать документ, и он в следующую секунду окажется на десктопе. Именно так работает связка айфона и Mac — оба устройства полностью раскрываются именно при работе друг с другом.

Пользоваться Mac и смартфоном на Android уже сложнее. В этом случае, чтобы передать файлы беспроводным путём, надо загрузить их в облако с мобильного устройства и выгрузить с десктопа. Такой способ отнимает время и доставляет неудобства. Можно передать проводным путём, но для этого нужно установить необходимое приложение на смартфон и компьютер, а потом создать аккаунт в нём и в системе производителя вашего Android-смартфона. Пользователи, любящие простоту, не станут этим заниматься.

Доступность сервисных центров и аксессуаров

Это тот случай, когда купить "яблочный" смартфон действительно рациональнее. После покупки в течение двух лет смартфоны обслуживаются по гарантии. Сервисные центры Apple найти проще всего: их больше, чем для других брендов, комплектующие — доступнее. Есть авторизованные и неавторизованные центры.

С аксессуарами между айфонами и Android-смартфонами уже не такая пропасть, как в начале 2010-х, когда чехол для устройств на зелёном роботе найти было крайне трудно. Тем не менее ассортимент чехлов гораздо богаче. Плёнки, стёкла и прочие аксессуары для защиты корпуса найти для смартфона из Купертино по-прежнему проще.

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Пользовательский интерфейс iOS радикально отличается от конкурентов. Чтобы уйти с неё на Android, пользователь должен быть готов, что первое время будет ощущать неудобства. Придётся привыкать к новой платформе, а такая возможность есть не всегда. К примеру, покупка может быть экстренной из-за серьёзной поломки или потери старого смартфона, а он нужен для работы.

В этом плане у Apple сильное преимущество над брендами Android-смартфонов. Сменить оболочку — не проблема. Операционную систему — уже сложнее. Такой расклад даёт компании из Купертино право игнорировать тренды и идти своим путём.

А бренды Android-устройств могут дальше хвастаться новыми функциями и соответствием трендам мобильного рынка. Пользователи айфонов об этом, скорее всего, даже не узнают и продолжат пользоваться смартфоном с кнопкой спереди, зато на родной операционной системе.