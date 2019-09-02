Найдено подтверждение разработки AR-очков от Apple

В Купертино готовят очки дополненной реальности. У компании большие планы на аксессуар.

В коде iOS 13 нашлись подтверждения разработки очков дополненной реальности от Apple. Об этом сообщает MacRumors.

В сборке операционной системы обнаружилась утилита STARTester. Она отвечает за соединение очков со смартфоном и переключение режимов.

Также на разработку аксессуара указывает файл README. В нём описывается системная оболочка StarBoard, отвечающая за воспроизведение контента в дополненной реальности.

Весной этого года аналитик Минг Чжи Куо сообщил, что Apple выпустит очки дополненной реальности в 2020 году. Устройство должно частично взять на себя роль дополнительного дисплея, смартфон сможет передавать данные на него.

В Купертино строят большие планы на AR-очки и Apple Car. С их помощью компания хочет поднять капитализацию до $2 триллионов.