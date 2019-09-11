Лайф узнал, когда россияне чаще всего покупают iPhone

Смартфоны Apple часто покупаются не только на старте продаж, но и перед праздниками.

Интернет-магазин Ozon рассказал Лайфу о том, как продавались в России предшественники iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Новые модели должны поступить в продажу в конце сентября, презентация проходила 10 сентября.

За 1–2 недели до презентации новых смартфонов продажи актуальных моделей снизились примерно на 20% от средненедельного показателя, фанаты ждут новинок.

Зато после премьеры увеличивается интерес сразу ко всему ассортименту Apple. Так, после презентации компании 12 сентября 2018 года на площадках Ozon число поисковых запросов по ключевым словам iPhone X и iPhone 8 выросло в четыре раза, а на неделе после выхода XR, XS и XS Max продажи десятых айфонов выросли на 40%, а восьмых айфонов — на 30%.

Небольшая доля покупателей старается распределить траты и приобретает дорогостоящую технику в кредит или рассрочку: на Ozon количество оформленных таким образом заказов растёт на 20–25% в месяц. Активнее всего кредиты на iPhone оформляют жители Центрального федерального округа. Как ни странно, чаще всего в кредит берут как раз не флагманы, а модели предыдущего поколения.

В плане цветовых решений россияне консервативны: около 50% продаваемых iPhone — чёрные и белые. Зато аксессуары покупаются, наоборот, преимущественно яркие — причём, как правило, пользователь вместе с новым айфоном покупает сразу 3–4 чехла, а хит продаж в 2019 году — чехол-аккумулятор.

Помимо старта продаж нового поколения iPhone россияне активно покупают гаджеты Apple в феврале и марте: iPhone в топе лучших подарков для девушек на 8 Марта и на День святого Валентина, а вот к 23 Февраля их покупают гораздо реже.

По мнению Ozon, презентация новых устройств Apple показывает, что на первое место выходит не сам гаджет, а экосистема, а поддерживают её технологии, зашитые в устройства. Внешне новые устройства не изменились кардинально, зато железо сильно усовершенствовали, и это необходимо для использования всех возможностей нового софта, в частности ARKit и машинного обучения, а также для обеспечения быстрой работы приложений и новых сервисов вроде Apple Arcade и Apple TV+. Ретейлер считает, что чем дальше, тем больше фанаты Apple будут комплексно оценивать устройство — с учётом системы сервисов.