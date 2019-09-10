iPhone 11 ПроМах. Почему презентация Apple не оправдала наших ожиданий

Лайф рассказывает, почему минувшая презентация Apple была бы самой провальной за последние годы, если бы не одно но.

iPhone 11 — новый хит?

Тактика Apple в этом плане идеальна: она предлагает смартфон со всеми трендовыми фишками, незначительно удешевленным аппаратным обеспечением и ценой 700 долларов. Это идеально удовлетворяет спрос покупателя: можно взять не прошлогоднюю модель, а новую, и не переплачивать.

Камера у iPhone 11 будет интереснее, чем у XR. С двумя модулями она научилась снимать портретные фото с животными, появился ночной режим, включающийся автоматически. Во время съёмки видео можно будет переключаться между ультраширокоугольной и широкоугольной камерами. Это главная и весомая причина пересесть с XR на iPhone 11.

Круто, что Apple взялась за автономность. XR — лучший по времени работы без подзарядки, энергии аккумулятора хватает на полтора дня для умеренного пользования. А это модель работает ещё на час дольше. Звук будет объёмнее — новые модели поддерживают технологию Dolby Atmos.

В общем, у iPhone 11 нет причин не стать хитом. Его можно обвинить в отсутствии инноваций, но это для гиков. Для обычного пользователя новый iPhone — выбор по умолчанию. Тем более iPhone 11 — самый выгодный из вариантов.

В начале разговора об этой модели Тим Кук вспомнил его преемника — iPhone XR. Это хит компании и самый продаваемый смартфон в мире.

iPhone 11 Pro и 11 Pro Max — лучшие в мире? Посмотрим

Когда смотришь на один из самых дорогих смартфонов в мире, ждёшь инноваций. В iPhone 11 Pro и 11 Pro Max их нет. Apple показала то, что уже есть в Android-смартфонах: ультраширокоугольный модуль, ночной режим и режим для съёмки в полной темноте.

С одной стороны, жалко, что компания не повела индустрию за собой, как было с iPhone X и чёлкой. С другой — круто, что она противопоставила уже имеющимся решениям свои.

Интересно посмотреть, как iPhone 11 Pro будет смотреться на фоне Huawei P30 Pro, однозначного топа по съёмке. Huawei Mate 30 Pro, Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy Note 10+, iPhone 11 Pro Max — главные камертоны этой осенью. И с новыми режимами у смартфона Apple есть шанс вернуться в эту гонку.

Опять же, большой плюс новинок Apple — автономность. В 2016 году был выпущен iPhone 7, способный разрядиться к обеду. На его фоне любое улучшение аккумулятора будет заметно. А тут компания уделяет особое внимание времени работы без подзарядки. iPhone 11 Pro проживёт на четыре часа дольше, чем XS, а 11 Pro Max — на пять (!) часов дольше, чем XS Max.

Жаль, что это единственное весомое преимущество перед XS и XS Max. Обновление добротное, но пересаживаться на новые модели с флагманских предшественников нет смысла.

Apple делает то, что раньше критиковала

В интервью CNBC Стив Возняк сказал, что Apple влияет на индустрию гораздо сильнее любого другого бренда. Вот как он прокомментировал фото при распознавании улыбки: "Это просто интересная функция, но не инновация".

Мысль сооснователя Apple неопровержимая, но в этом году компания сделала то, за что бизнесмен критиковал её конкурентов. Она просто привлекла внимание крайне спорными фишками.

Одно из нововведений — съёмка Slo-mo с селфи-камеры. Трудно представить, где эта возможность найдёт применение. Вторая фишка — одновременная съёмка видео с двух объективов основной камеры. При каком сценарии нам понадобятся два видео с разных объективов? Вспомнить трудно.

7-е поколение iPad — незаметный и топовый

Apple улучшила самую дешёвую модель iPad. Теперь диагональ его экрана больше — 10,2 дюйма. Также он стал лучше и ярче.

Самая незаметная премьера, но она вполне может стать одним из бестселлеров. Планшет стоит всего 329 долларов. За такие деньги это идеальный девайс для потребления контента и учёбы.

Apple Watch Series 5

Как и ожидалось, обновление часов оказалось минорным. Дизайн остался прежним, что простительно: Apple Watch освежились не так уж и давно — в прошлом году. Однако появился новый материал корпуса — титан. Что, впрочем, инсайдеры тоже слили заранее.

А вот про что информаторы не писали, так это про новый экран. Apple теперь использует принципиально новую матрицу типа LTPO. Главной её особенностью является регулировка частоты обновления. Для экономии энергии часы снижают частоту дисплея с 60 до 1 Гц в режиме ожидания. Несчастный 1 Гц позволяет перманентно отображать часть информации. Получается эдакий Always On Display.

По слухам, Series 5 должны были получить продвинутый трекер сна. Но, увы, эта информация не подтвердилась. Однако Apple не упустила возможность напомнить, что часы научились определять уровень шума и следить за менструальным циклом. Обе функции были анонсированы ещё на WWDC.

Цена новых Apple Watch стартует с 400 долларов. Старт продаж — 20 сентября.

Apple TV+

А вот чем Apple действительно приятно удивила, так это подробностями про онлайн-кинотеатр TV+. Непосредственно про контент, который появится на старте, мы писали ещё в марте. С тех пор в плане сериалов, фильмов и шоу существенных обновлений не было. Разве что всплывало неприятное сообщение про выход из игры шоураннеров Говарда Гордона и Уоррена Лейта. Вместе с ними из библиотеки TV+ исчез и сериал "Ублюдки", в котором главная роль отводилась звезде первой величины Ричарду Гиру. Но скучно было только до тех пор, пока Тим Кук не заговорил про запуск сервиса.

Во-первых, стало известно, что TV+ стартует уже 1 ноября. Слухи оправдались. И в данном случае это хорошо. Поскольку были серьёзные опасения, что Apple может не поспеть до конца года — на мартовской презентации онлайн-кинотеатра компания не показала ни одного трейлера. Немаловажно здесь и то, что купертиновцы обгонят на 11 дней своего главного конкурента — Disney, который 12 ноября тоже запустит собственную сериальную платформу.

Во-вторых, TV+ заработает сразу в 100 странах. И, о чудо, Россия попала в первую волну. В кои-то веке нам не придётся ждать новый сервис Apple.

В-третьих, цены. Несмотря на то что Apple обычно ломит завышенный прайс, здесь компания всех пощадила — Тим Кук просит всего 5 долларов в месяц. Невероятно, но, похоже, Apple демпингует. Поскольку подписка Netflix стоит от 9 долларов, а Disney просит от 7 долларов.

Это не всё. У Apple есть щедрые подарки. Маленький бонус — бесплатный пробный период на семь дней. Большой — год бесплатной подписки при покупке нового iPad.

И ещё одно нетипичное для Apple решение — локализация цен. В России ежемесячная плата TV+ будет стоить 199 рублей. Что, сами понимаете, совсем не 5 долларов.

Apple Arcade

А вот с игровым подписочным сервисом Arcade чуда не случилось. Многие хардкорные геймеры возлагали на этот продукт большие надежды. Игроки устали от бездушных казуалок. Они хотят видеть на телефонах проекты с проработанным сюжетом, нетривиальным геймплеем и крутой графикой. И Apple питала эти надежды. На первых порах компания тизерила масштабные проекты вроде Beyond a Steel Sky, LEGO Brawls и Sonic. Но ничего из этого сегодня не показали. Да, на сцену вызвали людей из элитных игровых компаний Konami и Capcom, но они показали всё те же тривиальные казуалки.

Отсюда возникает вопрос: с кого Apple собирается брать по пять долларов в месяц за доступ к библиотеке Arcade? Ведь у поклонников простых игр и без того огромный выбор. App Store буквально тошнит подобными проектами.

И на этом всё. Никакого One More Thing в этом году со сцены театра Стива Джобса не прозвучало. Хотя мы ждали ещё умную метку Apple Tag, упоминание о которой разработчики обнаружили в iOS 13. Также Apple будто бы совсем забыла про смарт-динамик HomePod. Ни новых ревизий, ни свежих функций для старой модели. В общем, как и в прошлом году, предсказуемо, скучно и неинтересно. Увы...