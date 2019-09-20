Как iOS 13 изменила ваши iPhone. Первые впечатления

19 сентября пользователи iPhone получили обновлённую версию операционной системы. Помимо новых сервисов, в ней хватает дизайнерских изменений и новых функций. Лайф протестировал софт и рассказывает об изменениях.

Тёмная тема. Вот как изменилась iOS

С начала разговоров об iOS 13, ещё в прошлом году, самым интересным нововведением была тёмная тема. С ней интерфейс фирменных приложений окрашивается в чёрный цвет, а текст становится белым.

Вот как это выглядит:

Разработчики позволяют включать тёмную тему по расписанию. Можно выбрать готовую настройку "От заката до рассвета", а можно отрегулировать самому, к примеру, с восьми вечера до семи утра.

Больше всего удовольствия получат пользователи iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro и 11 Pro Max.

На них чёрный цвет будет по-настоящему чёрным. В этих моделях стоят OLED-экраны, на которых пиксели этого цвета не подсвечиваются.

На других моделях кайфа чуть меньше. Особенно видна разница при малом количестве света: прямо видно, что чёрный цвет на самом деле тёмно-серый.

Впрочем, толк всё равно есть. Нагрузка на глаза с тёмной темой снизится, смартфоном будет удобно пользоваться в темноте.

Плюс ко всему заметное дизайнерское изменение всегда делает апдейт бодрее. Появляется чувство, что у тебя в руках другое устройство. Как минимум поэтому тёмной темой стоит попользоваться.

Новая регулировка громкости

Вторая заметная дизайнерская кастомизация — новый индикатор громкости.

Теперь вместо громоздкого квадрата на весь экран показывается миниатюрный ползунок в левом углу экрана. А настраивать громкость можно и кнопками регулировки, и прямо на экране, двигая ползунок пальцем.

В обновлённой версии iOS, настраивая громкость, вы не загородите потребляемый контент.

Типичный кейс. С iOS 12 вы читаете статью и слушаете музыку. Решили сделать потише, и на весь экран вылез индикатор громкости. Придётся на пару секунд прервать чтение. С iOS 13 таких неудобств не возникнет.

Также комфортнее настраивать громкость, смотря сториз в "Инстаграме". Вот так это смотрится.

В полноэкранном режиме изменений нет. Тут индикатор — тонкая полоса в верхней части дисплея, как и в предыдущих версиях iOS.

Кстати, когда вы регулируете громкость, на смартфоне работает вибромоторчик — вы тактильно чувствуете, как изменяется значение. Очень приятно. Мелочь, да, но именно из них формируется общее впечатление от использования устройства.

Полноценный пункт управления

Аргумент, что iOS удобнее, чем Android, обычно становился жалким, когда речь заходила о сравнении пункта управления и шторки.

Вторая считалась удобнее и функциональнее. Хотите посмотреть доступные сети Wi-Fi? Удерживайте палец на иконке, и система катапультирует вас в нужный раздел настроек. С любой другой иконкой та же история.

В пункте управления Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, режим модема и прочее можно было только включить или выключить. А выбрать сеть или устройство — только в настройках. Это та самая простота?

В iOS 13 эта операция выполняется прямо в пункте управления: в окне показывается список доступных устройств или сетей. Прекрасно!

Кстати, в пункте управления можно включать и отключать тёмную тему.

Пройдите по: Настройки —> Пункт управления —> Настроить элементы управления и добавьте тёмный режим в раздел "Включить". Тогда в нём появится нужная вам иконка. Опять же, лишний раз не нужно лезть в настройки. Давно мы этого ждали!

Как жить без 3D Touch? (Спойлер: спокойно)

Apple отказалась от технологии распознавания силы нажатия в своих смартфонах. Новые модели её не получили, а в старых она отключена.

Насчёт этого решения было больше всего опасений. С помощью 3D Touch включается трекпад, выделяется слово, в Safari открывается страница в новой вкладке.

Как живётся без технологии? Отлично. Все команды усиленным тапом заменены долгим нажатием.

Это даже приятно: абсолютно не прилагая усилий, вы совершаете те действия, что раньше делали усиленным нажатием. Магия! Спустя пару минут пользования появляется вопрос: а зачем вообще была нужна 3D Touch? То же чувство, что и при переходе с кнопки "Домой" на жесты. Знакомо?

Правда, неудобства есть. К примеру, теперь приложение удаляется тремя командами, а не двумя. Нажмите на иконку долгим тапом, выберите "Изменить порядок приложений" и нажмите на кнопку удаления. Со временем привыкнем, но лучше эту операцию упростить.

Также, чтобы выделить слово, надо не дважды нажать на него, а долго удерживать. Первое время непривычно, особенно людям, активно работающим с текстом. Но это исключительно вопрос времени.

Если же вам неудобно без 3D Touch, включите ее. Apple предоставила выбор. Пройдите в "Настройки" —> "Универсальный доступ" —> "Касание" и включите технологию распознавания силы нажатия.

Сообщения: больше функций, удобнее управление

В старых iPhone появились Memoji — анимированные смайлики. Они добавляются в наборы стикеров, встроенных в клавиатуру. Теперь ими можно пользоваться в сообщениях и сторонних приложениях.

Также на iPhone с экранами 19,5:9 усовершенствована клавиатура. Появилась отдельная кнопка эмодзи, теперь она и переключение языка разделены. На моделях с экраном 16:9 всё по-прежнему.

Урезанность функций

Главный и неоспоримый недостаток iOS — ограниченность возможностей. В этом году она особо актуальна.

Разработчики разделили одну операционную систему на две — iOS для iPhone и iPadOS для iPad.

Во второй появились возможности, которых нет в первой:

— виджеты перемещены на главную страницу рабочего стола;

— операционная система позволяет подключать флешки и жёсткие диски и использовать их без ограничений.

Обе функции пригодились бы на iPhone. Максимальная диагональ экрана смартфона Apple — 6,5 дюйма, минимальная у двух последних поколений — 5,8. Виджеты органично смотрелись бы на главной странице рабочего стола.

Разблокировал смартфон, и на весь экран показывается время, погода, новости или расписание футбольных матчей.

Поддержка внешних накопителей не помешала бы владельцам смартфонов в минимальных комплектациях — с 64 Гб.

Кажется, Apple сохраняет жадную позицию и намекает: хочешь больше функций для потребления контента? Бери iPad.

Итог

Угодить пользователям iOS крайне просто: достаточно добавить несколько внешних изменений, и они обрадуются, что разработчики думают о них.

При этом юзеры операционной системы Apple сильно опираются на свои привычки, и большие изменения первое время воспринимают болезненно. В iOS 7 разработчики добавили ряд важных функций, но пользователей бесил слишком яркий и игрушечный новый дизайн.

Первое и конечное впечатления часто разные. Тут они, скорее всего, будут одинаковыми: iOS стала современнее, удобнее и бодрее. Очевидных недостатков за пять часов пользования мы не нашли, помимо привычной претензии об урезанности функций.

Apple нашла правильный баланс, добавив несколько важных изменений и сохранив самые важные команды прежними. В iOS расширился набор функций, и при этом она осталась привычной. Плюс ко всему, в ней появились новые сервисы, вроде Arcade.