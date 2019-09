Лучшие игры для iPhone. Сможет ли Apple Arcade совершить игровую революцию?

Прошедшая выставка Apple, на которой представили новые смартфоны iPhone, началась довольно нетипично. Первым делом компания показала подписочный игровой сервис Arcade, запуск которого состоялся сегодня. В честь релиза нового продукта Apple мы рассказываем, для чего компания его сделала и почему она уделяет ему столько внимания.

Что за Arcade? Объясните

Arcade — подраздел в App Store с библиотекой игр для iPhone, iPad, Mac и Apple. Доступ к нему открывается по подписке. Сервис запустился сегодня в более чем 150 странах. Россия в первой волне. Цена — $5 в месяц в Европе и США, в России — 199 руб. Сейчас там больше 50 игр. До конца осени, как обещает Apple, набор будет насчитывать более 100 тайтлов.

Мне и с App Store хорошо. Зачем ещё и Arcade?

Arcade как игровая платформа гораздо функциональнее и удобнее App Store. Во-первых, если владелец техники Apple увлекается играми, его привлечёт сама по себе подписочная модель. Платные игры в App Store стоят от 30 рублей. Чаще дороже. Если владелец часто покупает игры на iPhone, ему выгоднее оформить подписку. Во-вторых, в играх из Arcade нет назойливой рекламы, которая есть во всех проектах Free-to-Play (F2P). В-третьих, тайтлы из платной библиотеки полностью оффлайновые. В них можно играть хоть в самолёте, где нужно отключать связь. В-четвёртых, игры Arcade кроссплатформенные. Начав прохождение на iPhone, его можно продолжить на iPad, Mac или Apple TV. В-пятых, подписка имеет семейный статус. Заплатив за Arcade со своей учётной записи, доступ к библиотеке можете раздать ещё четырём людям. Наконец, игры из Arcade берегут пользовательские данные за семью печатями. Это немаловажно, поскольку ту же компанию Disney, например, уже пинали за то, что её приложения собирают личную информацию о детях для рекламодателей.

Ну, допустим. А что за игры там предлагают?

Качественные. Их уровень исполнения гораздо выше, чем у ширпотреба, собранного на коленке, что заполнил App Store. К производству контента для Arcade подключены десятки игровых компаний, среди которых есть несколько представителей высшего эшелона. В их числе как минимум Bandai Namco (издатель Pac-Man, Dark Souls, Tekken и нескольких десятков других популярных франшиз), Square Enix (Final Fantasy, Tomb Raider, Deus Ex), SEGA (Sonic, Yakuza, Total War), Capcom (Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter), Konami (Metal Gear, Silent Hill, Contra). О самых примечательных играх, доступных на старте, мы писали в предыдущем тексте про Arcade.

Впрочем, это не значит, что Arcade под завязку забит зрелищными и масштабными проектами уровня консольных блокбастеров. Костяк — это игры, понятные широкой аудитории. Те же казуалки, только сделанные на совесть, а не для выкачивания денег посредством микротранзакций. Также заявлено много несложных приключенческих игр, квестов и инди-проектов вроде Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, HitchHiker, The Pathless и не только. Антон Логвинов, известный видеоблогер, в прошлом — игровой журналист, разговаривая с Лайфом, охарактеризовал большую часть контента Arcade семейным. Контентом, "в котором нет насилия и крови, но есть что-то созидательное и позитивное".

Я люблю шутеры и гонки вроде Call of Duty и Need for Speed. Есть что-нибудь такое?

Увы, хардкорным геймерам, которые знают и любят размашистые игры на консолях и ПК, Apple Arcade пока предложить ничего не может. Ну, почти ничего.

— Есть небольшой реверанс в сторону хардкорщиков. Но отнюдь не молодых. Например, Beyond a Steel Sky от Чарльза Сесила, геймдизайнера, который известен по квестам из 90-х Broken Sword и Beneath a Steel Sky. Эта игра выглядит по-взрослому, — говорит Антон Логвинов. Но при этом отмечает, что, несмотря на богатую графику, Beyond a Steel Sky остаётся квестом, жанром достаточно массовым и казуальным.

Также отдушиной для искушённых игроков могут стать порты с других платформ. Например, упомянутую The Pathless также можно купить на PlayStation и PC. Однако, как считает Константин Говорун, бывший главред журнала "Страна игр", а ныне представитель одной из российских игровых студий, здесь многое зависит от энтузиазма Apple. Если компания будет бороться за хорошие игры, то Arcade сможет заинтересовать продвинутых игроков. Сейчас же, по словам Говоруна, "библиотека игр состоит из портов и эксклюзивов, которые удалось наскрести после того, как всё вкусное забрали другие платформы".

С играми более или менее понятно. Но почему Apple выделяет Arcade в App Store?

Здесь всё относительно просто. Apple боится мешать свой первоклассный контент с третьесортным F2P, который заполняет App Store больше чем на 90%. Антон Логвинов называет App Store огромной помойкой, в которой большим спросом пользуются игры, портящие репутацию Apple. По данным Sensor Tower, в списке "Топ 250 бестселлеров" есть только две платные игры — Minecraft за $6,99 на 23-й строчке и Baloons TD за $4,99 на 231-й.

— Огромная проблема App Store в том, что там не продаются игры, которые должны покупаться. Там популярен F2P. Главная проблема F2P в том, что ты скачиваешь такие игры бесплатно, а потом они всеми силами пытаются забрать все твои деньги. Apple с её мировоззрением не хочет конкурировать на этом поле. Она хочет делать проекты с претензией на искусство. Которые доставляют не только примитивное удовольствие от ритмичного постукивания по экрану — говорит Логвинов.

Сервис Arcade, по мнению эксперта, должен улучшить репутацию Apple, которую она сама себе испортила, подсадив поколение геймеров на иглу микротранзакций. При этом Антон считает, что непосредственно вины Apple в этом мало.

— Такова природа рынка. Большие игры — это искусство. Там есть сюжет, режиссура, мощный визуальный ряд. Такие игры пытались обжить App Store. Но они стоили денег. А казуальному игроку, у которого есть iPhone, но никогда не было PlayStation, трудно понять, почему он должен платить за игры, когда в App Store всё бесплатное. Именно поэтому App Store и оброс F2P. Аудиторию игр, которая появилась с выходом айфона, не научили платить за хорошие игры, — говорит Антон. Apple, по его мнению, сейчас будет разгребать последствия.

Впрочем, у Константина Говоруна на этот счёт другое мнение. Он считает, что микротранзакции никуда не денутся, а вместе с ними и проблемы с законодателями. Напомним, в этом году сенатор штата Миссури призвал к борьбе с детскими играми, в которых есть микроплатежи.

— Arcade — это история о том, как заработать больше на новой аудитории. Имидж можно было бы улучшить какими-то дорогими эксклюзивами. Если уж делать Netflix для игр, то пусть будет свой "Карточный домик" тогда, — считает Говорун.

Ладно. А почему именно подписка, а не ценник для каждой игры?

Потому что подписочная модель станет трендом игровой индустрии в ближайшее время. Apple пытается действовать на опережение. Как и некоторые другие издатели игр. Активнее всех в этом направлении движется Xbox. В этом году компания запустила тариф Ultimate Game Pass, который открывает доступ к библиотеке как пользователям консолей, так и пользователям PC. Таким образом, Xbox расширил свою потенциальную пользовательскую базу. Electronic Arts и Ubisoft также позволяют получать игры по подписке.

Антон Логвинов считает, что подписочная модель необходима игровой индустрии с экономической точки зрения. В противном случае геймеры рискуют остаться только с F2P не только на iPhone, но и на консолях

— Ценник в $60 за игру не менялся более десяти лет. Но бюджеты проектов при этом постоянно растут. Разработчикам становится сложнее покрывать расходы. Многие издатели видят спасение в подписной модели. Производители игр хотят набрать большую базу подписчиков и регулярно брать с них плату, способную отбивать значительную часть расходов, — объясняет Антон Логвинов.