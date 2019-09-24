Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

От iOS для смартфонов она отличается рядом новых функций. Если ваш iPad совместим, опробуйте их.

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.

Она отличается от iOS рядом моментов. Это виджеты на домашнем экране, на iPhone они в отдельном меню, а также усовершенствованные жесты для работы с текстом и поддержка внешних накопителей.

Список устройств, совместимых с iPadOS

iPad Pro 12,9 дюйма

Pad Pro 11 дюймов

iPad Pro 10,5 дюйма

iPad Pro 9,7 дюйма

iPad 7‑го поколения

iPad 6‑го поколения

iPad 5‑го поколения

iPad mini 5

iPad mini 4

iPad Air 3

iPad Air 2

Номер сборки: 17A5844a. Чтобы проверить наличие обновления, пройдите в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

19 сентября вышла iOS 13. Лайф протестировал обновлённую версию операционной системы для iPhone и поделился впечатлениями.