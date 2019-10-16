Бюджетный флагман из Китая с топовой камерой. Как OPPO Reno 2 убил Xiaomi

16 октября в Лондоне компания OPPO представила смартфоны Reno 2 и Reno 2Z. Первый бросит вызов субфлагманам Huawei, Honor и Xiaomi. Фишка устройства - камера, в остальном он также силен. Лайф протестировал премьеру и делится впечатлениями сразу по выходу устройств.

Дизайн и эргономика: камера не выпирает!

Корпус OPPO Reno 2 сочетает в себе трендовые и уникальные решения.

К первому относятся экран и передняя панель. Дисплей лишен вырезов, спереди инженеры стремятся к увеличению полезной площади. Впрочем, без фанатизма. Экран занимает 87,5% передней панели, тогда как конкуренты перешли за 90%.

Ко второму относятся расположение селфи-камеры и задняя панель.

Фронталка выдвигается из верхнего торца, блок с ней располагается несимметрично.

Особенность задней панели в том, что камера не выпирает. Поэтому смартфон ровно лежит на столе и не шатается. Чтобы корпус не царапался, на крышку снизу от камер добавили миниатюрный выступ O-Dot. Края задней панели скошены для эффекта большей тонкости.

Впрочем, у невыпирающей камеры есть и обратная сторона. Чувствуя выступ на задней панели, ты не трогаешь его пальцами, и камера не заляпывается. Здесь определить, где располагаются камеры, невозможно. Поэтому перед каждой фотосъемкой камеры необходимо хорошо протереть.

Смартфон большой и толстый — 160 x 74,3 x 9,5 мм. При этом, он легкий — 189 граммов, для сравнения iPhone 11 Pro Max весит 226 граммов. Диагональ экрана — 6,5 дюйма, при этом края дисплея не изогнуты. В общем, тактильно он вам понравится, только если вы любите большие смартфоны.

Экран: никаких вырезов!

Экран AMOLED. Особенность технологии в том, что черные пиксели не подсвечиваются, поэтому цвет более насыщенный. Впрочем, на полную использовать этот плюс не получится, темной темы нет. Соотношение сторон — 20:9, разрешение — Full HD+.

Дисплей яркий, смартфоном комфортно пользоваться ясным днем. Цветопередача настраивается: можно выбрать насыщенные или тусклые оттенки. Температура тоже: цвета можно сделать теплее или холоднее.

Ночной режим неполноценный — темной темы нет, просто снижается отображение вредного для глаз синего цвета. Также программно можно снизить мерцание экрана при низкой яркости, что тоже снизит нагрузку на глаза.

Ориентация меняется одним из двух способов: с помощью автоповорота и вручную. Второй более практичный. Гироскоп распознает изменение положения смартфона и предлагает сменить вертикальную ориентацию на горизонтальную. При изменении положения ориентация не изменится, система снова предложит поменять ее вручную.

Сканер отпечатка пальца расположен под экраном. Датчик работает быстро и четко.

Камера: широко, далеко, универсально

В Reno 2 основная камера четверная — широкоугольный, ульраширокоугольный, телефото и монохромный модули, 48+13+8+2 Мпикс.

Основной модуль снимает в одном из двух разрешений — 48 или 12 Мпикс. В первом лучше снимать при идеальной освещенности.

В нем камера собирает больше данных. Если увеличить, деталей окажется больше. Если обрезать снимок, потеря данных окажется менее заметной.

Правда, в этом режиме нельзя увеличить кадр во время съемки, поэтому периодически придется переключаться между разрешениями. В 12 Мпикс также лучше снимать при недостаточной освещенности и в помещении. В нем камера пропускает больше света за счет технологии ультрапикселей.

Формат RAW не поддерживается, а если вы пользуетесь фоторедакторами, он бы вам понравился. В нем камера собирает больше данных, и при обработке их потеря менее заметна.

Зум 2-кратный оптический и 5-кратный гибридный. Удобное сочетание — первый подходит, когда объект рядом, но хочется снять определенную деталь и чтобы в кадре не было ничего лишнего. Второй, когда надо сфотографировать объект издалека.

А вот качество с телефото объектива — минус камеры, бывает и лучше. Детализация снижается при увеличении кадра, появляются шумы. Конкурент Reno 2 в сегменте 35-45 тысяч рублей — Honor 20 Pro с 3-кратный оптическим и 5-кратным гибридным зумом, и с его телевика фото более качественные.

Кадр можно увеличивать и уменьшать кнопками громкости. В приложении камеры зайдите в "Настройки" —> "Кнопка регулировки громкости" и выберите "Масштаб".

Видео — плюс камеры Reno 2. Стабилизации цифровая и оптическая, кадр не трясется даже при быстрой ходьбе и подъеме по лестнице.

Доступные разрешения видеосъемки — 4K, 1080P и 720P, поддерживаемые частоты кадров — 30 fps и 60 fps.

Звук при записи видео настраивается. Эффекта три: "Стандартный", "3D-запись", в котором определяется направление источника звука и записывается панорамный звук, а также "Фокусировка звука", в котором громкость объекта меняется при его увеличении в кадре. Также программно уменьшается шум ветра.

Селфи-камера просто неплохая. Она снимает в одном из трех режимов — видео, фото и портрет. В третьем алгоритмы ошибаются — могут неточно отрезать человека от заднего плана даже в простых местах. К примеру, отрезать часть уха.

В обычном режиме качество неплохое. При недостаточной освещенности четкость остается высокой. Появляются шумы, но это закономерно для любой фронтальной камеры.

Ночной режим: четко и естественно

Ночной режим в Reno 2 достоин отдельного внимания. В нем смартфон снимает с длинной выдержкой, поэтому для получения фотографии нужно статично держать устройство до трех секунд.

Мы устроили испытание камере в условиях недостаточной освещенности. Вот, что он показал.

Ситуация 1 — съемка бизнес-центра. Время — поздний вечер, но много фонарей, местность хорошо освещена. Задача — получить фотографии с высокой детализацией, широким динамическим диапазоном и минимальным количеством шумов.

И Reno 2 справляется с задачей. Текстуры сохранены — стены домов и асфальт рельефные, газон и листья деревьев детализированы, "мыла" нет. Шумов минимум, даже в небе.

Отображение неба достойно внимания. Смартфоны любят оставлять на нем большое количество шумов, здесь их минимум. А если и есть, то расходятся равномерно и поэтому не бросаются в глаза. Также небо рельефно, цвета естественные.

Ситуация 2 — фото из места с меньшей освещенностью. В кадре дом со горящей вывеской и светящимися окнами. Помимо них, на улице один фонарь, в 10 метрах от дома.

Результат достойный. Детализация высокая, динамический диапазон тоже. Резкость ниже, в небе больше шумов, но это закономерно для имеющихся условий съемки.

Ситуация 3 — деревья и трава в кадре, хардкор. Источники света — три фонаря. Важно, чтобы на траве и деревьях не было "мыла".

Камера Reno 2 снова справилась с задачей. Ветки деревьев и трава хорошо детализированы даже вдали, на кирпичном доме переданы текстуры, динамический диапазон широкий, шумов минимум даже в небе.

Ситуация 4 — съемка в помещении при полной темноте. Тренд этого года, этим удивили iPhone 11, Huawei P30 Pro и Google Pixel 3.

Reno 2 не отстает от времени. В таких условиях смартфон снимает в режиме Ultra Dark. С ним камера видит то, что не видит человеческий глаз.

Снимок совы получился хорошо освещенным. Хотя в комнате все было выключено, единственный источник света — лампа в коридоре, светившая через стекло закрытой двери. Детализация крайне низкая. Потеря данных закономерно в таких условиях, но тут она ощутимо ниже, чем iPhone 11, Huawei P30 Pro и Google Pixel 3.

С телефото объектива съемка ночью хуже.

Ситуация 5: вдалеке горит Останкинская башня. Нужна качественная работа с источниками света и высокая детализация.

С двукратным увеличением фотография получилась неплохая, хоть и с потерей качества. С пятикратным пониженная детализация бросается в глаза сильнее — кадр получился слишком мыльным.

Впрочем, для смартфона такая придирка — комплимент. Потеря качества при увеличении кадра в условиях недостаточной освещенности закономерна. И это один из немногих моментов, в которых он уступает Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Ночная съемка в Reno 2 приятно удивила. Фотографиии с основного модуля конкурируют по качеству с флагманами Huawei.

В сегменте 35-45 тысяч рублей один из лидеров по съемке ночью Honor 20 Pro. Reno 2 — полноценный конкурент ему, хотя фотографируют они по-разному.

У Honor снимки более яркие и сильнее детализированные, при этом цвета неестественные. На Oppo наоборот — деталей меньше, освещенность хуже, но цвета естественнее. Чьи фотографии смотрятся лучше, уже вкусовщина.

Разница между съемкой в обычном режиме и ночном на Reno 2 бросается в глаза. На том же Honor 20 Pro она видна меньше — кажется, что просто шире динамический диапазон. На OPPO она заметнее — детализация выше, экспозиция лучше, динамический диапазон шире. Поэтому если вы хотите снимать при недостаточной освещенности, делайте это строго в ночном режиме.

Железо: мощно и выносливо

Reno 2 работает на субфлагманском чипе Snapdragon 730G. Впрочем, и с неготовым процессором аппарат работает без ограничений. В Antutu он набирает 214 тысяч баллов, это не уровне флагманов 2017 года.

Игры автоматически запускаются на высоких настройках графики. Троттлинга нет даже после часа непрерывного гейминга, корпус нагревается, но несильно.

Звук обычный. Динамик один, громкий. В наушниках поддерживается технология Dolby Atmos для более объемного звука. Есть разъем для наушников на 3,5 мм.

Автономность высокая. Аккумулятор емкий — 4000 мАч. Оптимизация энергопотребления хорошая. При умеренной нагрузке — соцсети, мессенджеры, музыка — энергии хватает на два дня.

При высокой нагрузке результат впечатлил. День без подзарядки: три часа в режиме модема и два часа съемки, к вечеру осталось 20% заряда. В общем, пауэрбанк с собой можно не таскать, а по дороге посмотреть видео и не бояться, что батарея сядет.

Энергопотребление настраивается программно. Есть "Оптимизация на время сна" — в режиме ожидания энергосбережение включается автоматически. И "Высокая производительность" — смартфон использует больше мощи, но при этом энегопотребление увеличивается.

Программное обеспечение

Смартфон работает на Android 9 Pie с прошивкой ColorOS 6.

Оболочка выделяется прежде всего дизайном. Она выполнена в белом и зеленом цветах — неоднозначное решение. Черный и белый или белый и синий цвета — более нейтральные, а это на любителя.

В шторке уведомлений иноки располагаются в прямоугольных модулях, уникальное решение.

Ползунки громкости выполнены как на MIUI — они широкие, располагаются вертикально, удобно регулировать. Под ползунком располагаются кнопки "Дополнительно" для регулировки громкости мультимедиа, будильника и звонков и "Включить / отключить звук".

Минуса у ColorOS два:

— Жесты. Систем управления жестами тут две: "Смахивание" и "Прокрутка".

"Смахивание" — как на iPhone и Xiaomi. Минус — команда "Назад". При Свайпе вправо из угла вылезает стрелка "Назад". Хотя в большинстве приложений эта же команда работает без нее. Неэстетично.

В "Прокрутке" три кнопки навигации банально заменены свайпами вверх от левого края, правого и центра. При большой диагонали неудобно тянуться пальцем к противоположной нижней части экрана.

Перевод. В приложении камеры профессиональный режим обозначен как "эксперт", хотя во всех других оболочках это "профессионал". Одни режимы камеры написаны большими буквами, другие строчными. Терпимо, но можно доработать и сделать идеально.

В общем, оболочка оригинальная и универсальная. Два минуса слишком заметны. Три кнопки навигации уходят в прошлое, люди ценят полезную площадь на передней панели, а они ее уменьшают. Неточный перевод слишком бросается в глаза. А в остальном никаких претензий.

Итог

Сегмент 35-45 тысяч рублей богат в этом году. Honor 20 Pro, подешевевший Huawei P30, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9, Google Pixel 3A XL, ASUS ZenFone 6. Reno2 выделяется даже на их фоне. На младший Reno2 Z китайцы назначили цену в 29,9 тысячи рублей, а старшая версия субфлагмана — Reno2 оценена в 39,9 тысячи рублей.

Топовая камера с отличными ночными фотографиями, высокая автономность и оригинальный дизайн — вот основные причины взять именно этот смартфон. Не хватило флагманского процессора, это все же имиджевая история.

В остальном претензии к OPPO по мелочам. Ну и взяв его, вы не лишитесь тех функций, что есть у конкурентов.