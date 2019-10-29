Названы самые популярные беспроводные наушники

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Фото © Pixabay

Популярность Bluetooth-наушников растёт. Это удобно и футуристично — пользоваться затычками без шнура. Аналитики исследовали спрос на такие аксессуары.

Аналитики "Яндекс.Маркета" исследовали спрос на наушники на своей площадке в 2019 году.

Топ-5 самых популярных моделей беспроводных наушников:

  1. Apple AirPods.
  2. Xiaomi Redmi AirDots.
  3. Apple AirPods 2 (без беспроводной зарядки чехла).
  4. Apple AirPods 2 (беспроводная зарядка чехла).
  5. Xiaomi AirDots Pro.

Самыми популярными оказались наушники с вставной конструкцией. На втором месте идут наушники-вкладыши, накладные и полноразмерные.

Более 70% переходов было совершено на беспроводные наушники. Проводные гарнитуры пользуются меньшей популярностью.

Топ-5 самых популярных брендов на площадке:

  1. Apple (21,7%).
  2. Xiaomi (11,3%).
  3. JBL (10,9%).
  4. Sony (6,6%).
  5. Sennheiser (4,7%).

Как видим, Apple лидирует в сегменте беспроводных наушников. В понедельник, 28 октября, компания представила AirPods Pro. Третье поколение полностью беспроводных наушников интересно наличием амбушюр и активной системы шумоподавления.

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