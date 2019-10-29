Названы самые популярные беспроводные наушники

Аналитики "Яндекс.Маркета" исследовали спрос на наушники на своей площадке в 2019 году.
Топ-5 самых популярных моделей беспроводных наушников:
- Apple AirPods.
- Xiaomi Redmi AirDots.
- Apple AirPods 2 (без беспроводной зарядки чехла).
- Apple AirPods 2 (беспроводная зарядка чехла).
- Xiaomi AirDots Pro.
Самыми популярными оказались наушники с вставной конструкцией. На втором месте идут наушники-вкладыши, накладные и полноразмерные.
Более 70% переходов было совершено на беспроводные наушники. Проводные гарнитуры пользуются меньшей популярностью.
Топ-5 самых популярных брендов на площадке:
- Apple (21,7%).
- Xiaomi (11,3%).
- JBL (10,9%).
- Sony (6,6%).
- Sennheiser (4,7%).
Как видим, Apple лидирует в сегменте беспроводных наушников. В понедельник, 28 октября, компания представила AirPods Pro. Третье поколение полностью беспроводных наушников интересно наличием амбушюр и активной системы шумоподавления.